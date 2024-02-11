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Чемпионат Англии
Вест Хэм
11.02.2024 16:00 – FT 0 : 6
Арсенал
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Англия
11 февраля 2024, 19:01 |
599
0

Вест Хэм – Арсенал – 0:6. Разгром без Зинченко, дубль Сака. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ

11 февраля 2024, 19:01 |
599
0
Вест Хэм – Арсенал – 0:6. Разгром без Зинченко, дубль Сака. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «канониров».

Голами за гостей отличились Вильям Салиба (32), Букайо Сака (41, 63), Габриэл (44), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (66).

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок из-за травмы икроножной мышцы.

АПЛ. 24-й тур. 11 февраля

Вест Хэм – Арсенал – 0:6

Голы: Салиба, 32, Сака, 41, 63, Габриэл, 44, Троссард, 45+2, Райс, 66

Видео голов и обзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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