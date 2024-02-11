Вест Хэм – Арсенал – 0:6. Разгром без Зинченко, дубль Сака. Видео голов
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11 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «канониров».
Голами за гостей отличились Вильям Салиба (32), Букайо Сака (41, 63), Габриэл (44), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (66).
Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок из-за травмы икроножной мышцы.
АПЛ. 24-й тур. 11 февраля
Вест Хэм – Арсенал – 0:6
Голы: Салиба, 32, Сака, 41, 63, Габриэл, 44, Троссард, 45+2, Райс, 66
Видео голов и обзор матча:
События матча
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