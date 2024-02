Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние нескольких игроков команды накануне матча с «Вест Хэмом», в частности объяснив, почему украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку на игру:

«Зинченко не в форме, Жоржиньо не тренировался почти целую неделю, потому что у него была проблема, и ему понадобилось некоторое время, чтобы восстановиться. Габриэл Жезус не доступен, а Эмиль Смит-Роу подвернул лодыжку на тренировке, поэтому он также пропускает матч».

Поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Вест Хэмом» и «Арсеналом» состоится 11 февраля в 16:00 по киевскому времени.

💬 "Alex is not fit, Jorgi hasn't trained almost all week as he's been carrying an issue and it took him a while to recover on top of that. Gabi [Jesus] is not available in the squad and Emile turned his ankle in training so he's not fit to play."



Mikel on today's team news 📋 pic.twitter.com/ffiQL7rPIL