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ITF
07 февраля 2024, 10:36 |
32
0

Букмекер Stake стал официальным партнером Кубков Дэвиса и Билли Джин Кинг

Австралийская букмекерская контора со штаб-квартирой в Кюрасао заключила соглашение с ITF

07 февраля 2024, 10:36 |
32
0
Букмекер Stake стал официальным партнером Кубков Дэвиса и Билли Джин Кинг
Twitter

Австралийская букмекерская контора со штаб-квартирой в Кюрасао Stake заключила соглашение с ITF.

Таким образом Stake теперь станет официальным беттинг-партнером Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Спонсорский портфель Stake охватывает Формулу 1 (Stake F1 Team), Премьер-лигу (футбольный клуб «Эвертон») и UFC, а также партнерство с музыкантом Дрейком.

Stake присоединяется к расширяющемуся списку партнеров Кубка Дэвиса, в который входят Dunlop, Joma, Quironsalud и Socios, которые оказали поддержку ведущим мужским командным соревнованиям в мире. Stake также присоединяется к титульному партнеру Кубка Билли Джин Кинг Gainbridge, глобальным партнерам Microsoft и Magellan, а также Tory Burch в поддержке женского чемпионата мира по теннису.

Сделка со Stake была согласована после комплексной проверки, проведенной в соответствии с правилами ITF для спонсорства ставок (разработанными при консультации с Международным агентством по честности тенниса).

В рамках партнерства Stake будет работать над продвижением и улучшением впечатлений болельщиков на обоих мероприятиях, приближая болельщиков к игре мирового класса на корте.

Sportradar, нынешний партнер ITF по данным, помог наладить партнерство со Stake.

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Источник ITF
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