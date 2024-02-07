Букмекер Stake стал официальным партнером Кубков Дэвиса и Билли Джин Кинг
Австралийская букмекерская контора со штаб-квартирой в Кюрасао заключила соглашение с ITF
Австралийская букмекерская контора со штаб-квартирой в Кюрасао Stake заключила соглашение с ITF.
Таким образом Stake теперь станет официальным беттинг-партнером Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.
Спонсорский портфель Stake охватывает Формулу 1 (Stake F1 Team), Премьер-лигу (футбольный клуб «Эвертон») и UFC, а также партнерство с музыкантом Дрейком.
Stake присоединяется к расширяющемуся списку партнеров Кубка Дэвиса, в который входят Dunlop, Joma, Quironsalud и Socios, которые оказали поддержку ведущим мужским командным соревнованиям в мире. Stake также присоединяется к титульному партнеру Кубка Билли Джин Кинг Gainbridge, глобальным партнерам Microsoft и Magellan, а также Tory Burch в поддержке женского чемпионата мира по теннису.
Сделка со Stake была согласована после комплексной проверки, проведенной в соответствии с правилами ITF для спонсорства ставок (разработанными при консультации с Международным агентством по честности тенниса).
В рамках партнерства Stake будет работать над продвижением и улучшением впечатлений болельщиков на обоих мероприятиях, приближая болельщиков к игре мирового класса на корте.
Sportradar, нынешний партнер ITF по данным, помог наладить партнерство со Stake.
We are pleased to announce @Stake as the Official Betting Partner of the Davis Cup & Billie Jean King Cup.@Stake 🤝 @DavisCup 🤝 @BJKCup pic.twitter.com/P6NSaJ2dRJ— ITF (@ITFTennis) February 2, 2024
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