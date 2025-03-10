Воссоединение спустя 13 лет. У Ливерпуля будет новый технический партнер
«Красные» меняют поставщика формы
Английский «Ливерпуль» со следующего сезона будет работать с новым техническим партнером, сообщает клубная пресс-служба «красных».
Как сообщается, англичане согласовали многолетнее партнерское соглашение с немецким брэндом Adidas, которое вступит в силу с 1 августа нынешнего года. По условиям соглашения немцы будут поставлять игровую и тренировочную форму для основной команды, женской команды, академии и персонала LFC Foundation. В качестве технического партнера «Ливерпуля» adidas заменят американскую компанию Nike, с которой «красные» работали пять лет.
Отметим, что «Ливерпуль» и adidas будут сотрудничать не впервые. Ранее немецкий брэнд был техническим партнером «красных» с 1985 до 1996 и с 2006 до 2012 года.
Детали новой игровой формы «Ливерпуля», как домашней, так и выездной, станут известны также 1 августа нынешнего года.
Liverpool Football Club and adidas have agreed a new multi-year partnership that will see the sportswear giant once again become the club's official kit partner from 1st August 2025 🔴— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2025
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