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Англия
10 марта 2025, 14:02 | Обновлено 10 марта 2025, 14:23
262
0

Воссоединение спустя 13 лет. У Ливерпуля будет новый технический партнер

«Красные» меняют поставщика формы

10 марта 2025, 14:02 | Обновлено 10 марта 2025, 14:23
262
0
Воссоединение спустя 13 лет. У Ливерпуля будет новый технический партнер
ФК Ливерпуль

Английский «Ливерпуль» со следующего сезона будет работать с новым техническим партнером, сообщает клубная пресс-служба «красных».

Как сообщается, англичане согласовали многолетнее партнерское соглашение с немецким брэндом Adidas, которое вступит в силу с 1 августа нынешнего года. По условиям соглашения немцы будут поставлять игровую и тренировочную форму для основной команды, женской команды, академии и персонала LFC Foundation. В качестве технического партнера «Ливерпуля» adidas заменят американскую компанию Nike, с которой «красные» работали пять лет.

Отметим, что «Ливерпуль» и adidas будут сотрудничать не впервые. Ранее немецкий брэнд был техническим партнером «красных» с 1985 до 1996 и с 2006 до 2012 года.

Детали новой игровой формы «Ливерпуля», как домашней, так и выездной, станут известны также 1 августа нынешнего года.

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Александр Шарадкин Источник: ФК Ливерпуль
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