Воссоединение спустя 13 лет. У Ливерпуля будет новый технический партнер

Английский «Ливерпуль» со следующего сезона будет работать с новым техническим партнером, сообщает клубная пресс-служба «красных».

Как сообщается, англичане согласовали многолетнее партнерское соглашение с немецким брэндом Adidas, которое вступит в силу с 1 августа нынешнего года. По условиям соглашения немцы будут поставлять игровую и тренировочную форму для основной команды, женской команды, академии и персонала LFC Foundation. В качестве технического партнера «Ливерпуля» adidas заменят американскую компанию Nike, с которой «красные» работали пять лет.

Отметим, что «Ливерпуль» и adidas будут сотрудничать не впервые. Ранее немецкий брэнд был техническим партнером «красных» с 1985 до 1996 и с 2006 до 2012 года.

Детали новой игровой формы «Ливерпуля», как домашней, так и выездной, станут известны также 1 августа нынешнего года.

Liverpool Football Club and adidas have agreed a new multi-year partnership that will see the sportswear giant once again become the club's official kit partner from 1st August 2025 🔴