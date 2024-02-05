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  4. «Был выдающимся». В Ла Лиге высоко оценили Лунина после игры с Атлетико
Испания
05 февраля 2024, 08:20 |
2342
1

«Был выдающимся». В Ла Лиге высоко оценили Лунина после игры с Атлетико

Украинский вратарь получил хорошие отзывы за последний матч

05 февраля 2024, 08:20 |
2342
1
«Был выдающимся». В Ла Лиге высоко оценили Лунина после игры с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол всего на 90+3-й. Лунин отметился в игре несколькими эффектными сейвами.

«Лунин был совершенно выдающимся. Он хорошо себя зарекомендовал», сообщает La Liga TV.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота нетронутыми.

После завершения мадридского дерби статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.2 балла – такой показатель является 4-м лучшим среди игроков «сливочных».

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико
Источник Sport.ua
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Saar
Був видатним..хм...Санта-барбара продовжується.. Якби не ВАР знову б Реал відсмоктав разом з Луніном.
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