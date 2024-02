«Был выдающимся». В Ла Лиге высоко оценили Лунина после игры с Атлетико

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол всего на 90+3-й. Лунин отметился в игре несколькими эффектными сейвами.

«Лунин был совершенно выдающимся. Он хорошо себя зарекомендовал», сообщает La Liga TV.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота нетронутыми.

После завершения мадридского дерби статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.2 балла – такой показатель является 4-м лучшим среди игроков «сливочных».

🗣️ @LaLigaTV: “Lunin was absolutely outstanding. He has proven himself.” pic.twitter.com/jTyMOE5Zkp