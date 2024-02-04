Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико

Несбалансированным получилось расписание футбольных событий этого европейского уик-энда, с чем нам оставалось просто смириться. В субботу внимание можно было уделить, разве что, очередной попытке каталонской «Жироны» не отставать от мадридского «Реала» в чемпионской гонке в испанской Ла Лиге, которая в итоге оказалась неудачной, потому что команда Мичела не обыграла баскский «Реал Сосьедад».

А вот на следующий день в расписании трансляций просто некуда было яблоку упасть – каждая ведущая европейская страна хотела, чтобы именно матч ее команд был главным блюдом за ужином. Те же испанцы со своей стороны угощали нас мадридским дерби, хотя это блюдо в их меню в этом сезоне случается настолько часто, что некоторым уже могло и начать надоедать. Оно и неудивительно – по состоянию на момент начала февраля «Реал» и «Атлетико» уже успели сыграть игру первого круга в чемпионате, а также встретиться в Кубке и Суперкубке страны.

Баланс побед при этом оставался за «матрасниками», поскольку они выиграли обе встречи на их поле. Однако «бланкос» после своей единственной победы в очном противостоянии с «матрасниками» через несколько дней поднимали над головой трофей, о чем команда Диего Симеоне пока только могла мечтать. Несмотря на ту шумиху, которую поднимал каждый ее подобный успех. Но на этот раз украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин намеревался не дать соперникам разгуляться на «Сантьяго Бернабеу».

И хотя игра для хозяев начиналась с откровенно плохой новости – травму во время разминки получил абсолютный лидер атаки Винисиус Жуниор – даже с Браимом Диасом в стартовом составе «сливочные» были более активными в атаке на старте. «Атлетико» особо и не рассчитывал играть в открытый футбол, но не настолько, чтобы не выходить с собственной половины почти никогда по ходу первого тайма.

Однако, когда контратаки гостям удавались, это сразу создавало опасность у чужих ворот. Рисковал «Реал» пропустить уже на восьмой минуте, но тогда Лунин впервые спас команду, не пропустив по итогам удара Мораты с острого угла. Зато в ответ команда Анчелотти не просто придумала момент у чужих ворот, но и отметилась голом. Пусть и с большой долей везения. Иначе ни передача Браима не дошла бы до Васкеса, ни прострел партнера не отскочил бы назад Диасу на правом фланге штрафной.

«Реал» повел по счету, что было важным шагом в стратегическом плане. Далее нужно было контролировать соперников и не придумать себе проблем в экспериментальной линии защиты. С этим были определенные проблемы, поэтому Лунину еще несколько раз приходилось активно вмешиваться в развитие событий и парировать очень сложные мячи. Как, например, было в эпизоде с ударом головой от Витселя посреди тайма.

Но общий темп встречи к концу первого тайма оставлял желать лучшего. «Атлетико» видел, что соперники растягивают игровое время, поэтому старался не форсировать события. Недаром, потому что уже в начале второй половины «матрасники» сравняли счет. Ну, почти сравняли, потому что Сауль все же помешал из офсайда во вратарской выйти из ворот Лунину на перехват подачи углового от Гризманна с правого фланга, которую завершил ударом головой Савич. Эпизод, в котором VAR был очень кстати.

Тогда мы поняли, что у гостей еще будут шансы на спасение в этой игре, потому что «Реал», хотя и пытался держать игру под контролем в дальнейшем, все равно допускал ошибки, а это редко завершается без пропущенных голов в этом сезоне. Так получилось и на этот раз – Лунин откровенно спас от удара Гризманна пяткой под занавес игры, тогда как партнеры не очень торопились реализовывать собственные голевые моменты. А когда компенсированное время подходило к концу, то высокий мяч над штрафной первым забрал себе Льоренте и отметился голом под перекладину, что изменило впечатление от этой игры в корне.

В следующем туре «Реал» будет принимать каталонскую «Жирону», а «Атлетико» ожидает домашнее дерби в Кубке Испании против баскского «Атлетика», после чего команда поедет в гости к андалузской «Севилье».

Испанская Примера. 23-й тур.

«Реал» – «Атлетико» – 1:1

Голы: Браим, 20 – Льоренте, 90+3

Предупреждения: Сауль, 37, Эрмосо, 38, Коке, 82, Барриос, 85, Депай, 90+5

«Реал»: Лунин – Менди, Начо, Карвахаль, Васкес – Камавинга – Кроос, Вальверде – Беллингем – Браим (Хоселу, 71), Родриго (Модрич, 76).

«Атлетико»: Облак – Рикельме (Молина, 46), Эрмосо, Витсель, Савич, Льоренте – Сауль (Лино, 61), Коке (Корреа, 68), Де Пауль (Барриос, 61) – Гризманн, Мората (Депай, 61).

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 17 (4) – 10 (5)

Угловые: 2 – 8

Оффсайды: 2 – 1.

РЕАЛ – АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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