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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
04 февраля 2024, 23:57 | Обновлено 05 февраля 2024, 01:09
2882
14

Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико

Отличный матч украинского вратаря испортил досадный гол в компенсированное время

04 февраля 2024, 23:57 | Обновлено 05 февраля 2024, 01:09
2882
14
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Несбалансированным получилось расписание футбольных событий этого европейского уик-энда, с чем нам оставалось просто смириться. В субботу внимание можно было уделить, разве что, очередной попытке каталонской «Жироны» не отставать от мадридского «Реала» в чемпионской гонке в испанской Ла Лиге, которая в итоге оказалась неудачной, потому что команда Мичела не обыграла баскский «Реал Сосьедад».

А вот на следующий день в расписании трансляций просто некуда было яблоку упасть – каждая ведущая европейская страна хотела, чтобы именно матч ее команд был главным блюдом за ужином. Те же испанцы со своей стороны угощали нас мадридским дерби, хотя это блюдо в их меню в этом сезоне случается настолько часто, что некоторым уже могло и начать надоедать. Оно и неудивительно – по состоянию на момент начала февраля «Реал» и «Атлетико» уже успели сыграть игру первого круга в чемпионате, а также встретиться в Кубке и Суперкубке страны.

Баланс побед при этом оставался за «матрасниками», поскольку они выиграли обе встречи на их поле. Однако «бланкос» после своей единственной победы в очном противостоянии с «матрасниками» через несколько дней поднимали над головой трофей, о чем команда Диего Симеоне пока только могла мечтать. Несмотря на ту шумиху, которую поднимал каждый ее подобный успех. Но на этот раз украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин намеревался не дать соперникам разгуляться на «Сантьяго Бернабеу».

И хотя игра для хозяев начиналась с откровенно плохой новости – травму во время разминки получил абсолютный лидер атаки Винисиус Жуниор – даже с Браимом Диасом в стартовом составе «сливочные» были более активными в атаке на старте. «Атлетико» особо и не рассчитывал играть в открытый футбол, но не настолько, чтобы не выходить с собственной половины почти никогда по ходу первого тайма.

Однако, когда контратаки гостям удавались, это сразу создавало опасность у чужих ворот. Рисковал «Реал» пропустить уже на восьмой минуте, но тогда Лунин впервые спас команду, не пропустив по итогам удара Мораты с острого угла. Зато в ответ команда Анчелотти не просто придумала момент у чужих ворот, но и отметилась голом. Пусть и с большой долей везения. Иначе ни передача Браима не дошла бы до Васкеса, ни прострел партнера не отскочил бы назад Диасу на правом фланге штрафной.

«Реал» повел по счету, что было важным шагом в стратегическом плане. Далее нужно было контролировать соперников и не придумать себе проблем в экспериментальной линии защиты. С этим были определенные проблемы, поэтому Лунину еще несколько раз приходилось активно вмешиваться в развитие событий и парировать очень сложные мячи. Как, например, было в эпизоде с ударом головой от Витселя посреди тайма.

Но общий темп встречи к концу первого тайма оставлял желать лучшего. «Атлетико» видел, что соперники растягивают игровое время, поэтому старался не форсировать события. Недаром, потому что уже в начале второй половины «матрасники» сравняли счет. Ну, почти сравняли, потому что Сауль все же помешал из офсайда во вратарской выйти из ворот Лунину на перехват подачи углового от Гризманна с правого фланга, которую завершил ударом головой Савич. Эпизод, в котором VAR был очень кстати.

Тогда мы поняли, что у гостей еще будут шансы на спасение в этой игре, потому что «Реал», хотя и пытался держать игру под контролем в дальнейшем, все равно допускал ошибки, а это редко завершается без пропущенных голов в этом сезоне. Так получилось и на этот раз – Лунин откровенно спас от удара Гризманна пяткой под занавес игры, тогда как партнеры не очень торопились реализовывать собственные голевые моменты. А когда компенсированное время подходило к концу, то высокий мяч над штрафной первым забрал себе Льоренте и отметился голом под перекладину, что изменило впечатление от этой игры в корне.

В следующем туре «Реал» будет принимать каталонскую «Жирону», а «Атлетико» ожидает домашнее дерби в Кубке Испании против баскского «Атлетика», после чего команда поедет в гости к андалузской «Севилье».

Испанская Примера. 23-й тур.

«Реал» – «Атлетико» – 1:1

Голы: Браим, 20 – Льоренте, 90+3

Предупреждения: Сауль, 37, Эрмосо, 38, Коке, 82, Барриос, 85, Депай, 90+5

«Реал»: Лунин – Менди, Начо, Карвахаль, Васкес – Камавинга – Кроос, Вальверде – Беллингем – Браим (Хоселу, 71), Родриго (Модрич, 76).

«Атлетико»: Облак – Рикельме (Молина, 46), Эрмосо, Витсель, Савич, Льоренте – Сауль (Лино, 61), Коке (Корреа, 68), Де Пауль (Барриос, 61) – Гризманн, Мората (Депай, 61).

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 17 (4) – 10 (5)
Угловые: 2 – 8
Оффсайды: 2 – 1.

РЕАЛ – АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 14
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Vadym Shcherban
Атлетіко дуже класно відіграв. Чекали свого шансу до останнього. Хоча, якби не Лунін, то все могло бути гірше для Реалу. Реал, в свою чергу, поплатився за піжонство. Були декілька вірних моментів, але фраєрилися, за що і поплатилися. В цілому - результат закономірний. Тільки Луніна шкода...
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+11
Viktor Shuper
якби не Лунін, Реал програв би сьогодні. незважаючи на пропущений, Лунін дуже круто відстояв
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+9
roman75zpr
Что ж... Реал часто забивает на последних минутах, надо иногда и потерять (очки) в клатче... Интрига жива  
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+6
Severian742
Відмінно зіграв. Питання хто має бути основним голкіпером у Реалі Андрій чи Кепа мабуть тепер остаточно закрите 
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+5
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GloryUkraine
Справедливий результат. 
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+4
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Boodya
Добрі новини для Жирони
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+3
Mr Voevudskiy
Идеально для интриги в чемпе 
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+2
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Octopus
Заглядывал за 5 минут до конца на хускорд, была оценка 7.9, вторая после Диаса, у которого было 8.2.
Котлетико забивает, Лунину вжух 7.2, Диасу 8.5, и он уже не второй в команде.
Настроение матрасники испортили, это точно, и хорошую статистику.
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0
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pol-55
Шось не склалось у *восходящей звезди*Реала.
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-2
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