Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
4 февраля королевский клуб и «матрасники» сыграли вничью со счетом 1:1
4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.
После завершения встречи главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти похвалил Андрея, а также прокомментировал ничейный результат поединка:
«Лунин? Он отразил удар Гризманна, уверенно перевел мяч, помог команде со стандартами, сделал все очень хорошо.
Это была очень хорошая игра с нашей стороны, контролируемая, нам не повезло пропустить в конце, но нам не хватало высоты, и мы это знали. Бывают случаи, когда выигрываешь на последних минутах.
Не надо ни в чем упрекать, мы остаемся лидерами и у нас есть шанс нанести еще один удар в субботу. Ничего лишнего, потому что команда очень хорошая. Этот матч мы провели очень хорошо.
У нас сильная команда. Каждый вносит свой вклад, у нас были потери, и я очень доволен. Не назначили пенальти? Без комментариев», – сказал Карло.
Видеообзор матча Реал – Атлетико – 1:1
События матча
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