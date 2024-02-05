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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
05 февраля 2024, 02:05 |
614
0

Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико

4 февраля королевский клуб и «матрасники» сыграли вничью со счетом 1:1

05 февраля 2024, 02:05 |
614
0
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.

После завершения встречи главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти похвалил Андрея, а также прокомментировал ничейный результат поединка:

«Лунин? Он отразил удар Гризманна, уверенно перевел мяч, помог команде со стандартами, сделал все очень хорошо.

Это была очень хорошая игра с нашей стороны, контролируемая, нам не повезло пропустить в конце, но нам не хватало высоты, и мы это знали. Бывают случаи, когда выигрываешь на последних минутах.

Не надо ни в чем упрекать, мы остаемся лидерами и у нас есть шанс нанести еще один удар в субботу. Ничего лишнего, потому что команда очень хорошая. Этот матч мы провели очень хорошо.

У нас сильная команда. Каждый вносит свой вклад, у нас были потери, и я очень доволен. Не назначили пенальти? Без комментариев», – сказал Карло.

Видеообзор матча Реал – Атлетико – 1:1

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу пресс-конференция
Источник Marca
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