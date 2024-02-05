Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.

После завершения встречи главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти похвалил Андрея, а также прокомментировал ничейный результат поединка:

«Лунин? Он отразил удар Гризманна, уверенно перевел мяч, помог команде со стандартами, сделал все очень хорошо.

Это была очень хорошая игра с нашей стороны, контролируемая, нам не повезло пропустить в конце, но нам не хватало высоты, и мы это знали. Бывают случаи, когда выигрываешь на последних минутах.

Не надо ни в чем упрекать, мы остаемся лидерами и у нас есть шанс нанести еще один удар в субботу. Ничего лишнего, потому что команда очень хорошая. Этот матч мы провели очень хорошо.

У нас сильная команда. Каждый вносит свой вклад, у нас были потери, и я очень доволен. Не назначили пенальти? Без комментариев», – сказал Карло.

Видеообзор матча Реал – Атлетико – 1:1