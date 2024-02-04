Реал Мадрид

В воскресенье, 4-го февраля, состоится поединок 23-го тура испанской Примеры, в котором сразятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 22:00.

Да, они вновь будут выяснять отношения между собой. В четвертый раз в этом сезоне. В первом круге и Кубке Испании сильнее были «матрасники», но Суперкубок страны оказался за «бланкос». А теперь перед «Атлетико» развилка – или вновь уступить на чужом поле и потом уже ни о каком даже мнимом чемпионстве не думать, или победить, после чего интрига в гонке дополнительно возрастет. У «Реала» тем временем выбора вообще нет – перед очным матчем против «Жироны» нужно набирать обороты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.