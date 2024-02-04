Реал Мадрид

Вечером 4 февраля прошел поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли мадридские «Реал» и «Атлетико» (1:1).

Команды встречались в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл весь матч за галактикос.

Браим Диас открыл счет для хозяев на 20-й минуте, а Маркус Льоренте спас Атлетико на 90+3 минуте.

Интересно, что на 47-й минуте встречи гол Стефана Савича не был засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что Cауль Ньигес, находясь в офсайде, мешал Андрею Лунину.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико

Турнирное положение: Реал (58), Жирона (56), Барселона (50), Атлетико М (48), Атлетик Б (45).

Реал – Атлетико – 1:1. Лунин пропустил на 90+3 мин. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Браим Диас, 20 мин.

ГОЛ! 1:1. Маркос Льоренте, 90+3 мин.