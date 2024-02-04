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  4. Реал – Атлетико – 1:1. Лунин пропустил на 90+3 мин. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 05 февраля 2024, 00:24
2681
0

Реал – Атлетико – 1:1. Лунин пропустил на 90+3 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 23-го тура испанской Ла Лиги

04 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 05 февраля 2024, 00:24
2681
0
Реал – Атлетико – 1:1. Лунин пропустил на 90+3 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля прошел поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли мадридские «Реал» и «Атлетико» (1:1).

Команды встречались в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл весь матч за галактикос.

Браим Диас открыл счет для хозяев на 20-й минуте, а Маркус Льоренте спас Атлетико на 90+3 минуте.

Интересно, что на 47-й минуте встречи гол Стефана Савича не был засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что Cауль Ньигес, находясь в офсайде, мешал Андрею Лунину.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико

Турнирное положение: Реал (58), Жирона (56), Барселона (50), Атлетико М (48), Атлетик Б (45).

Реал – Атлетико – 1:1. Лунин пропустил на 90+3 мин. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Браим Диас, 20 мин.

ГОЛ! 1:1. Маркос Льоренте, 90+3 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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