4 февраля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне фактически провалилась. Да, призов Анчелотти собрал немало, во главе с Копа дель Рей, но главные турниры закончились неудачами. В нынешней темпораде пока что была только 1 серьезная осечка, как раз с матрасниками, которым проиграли в экстра-тайме кубкового поединка. Но при этом галактикос ожидаемо уверенно закончили групповой этап Лиги чемпионов, и готовятся к скорому старту в плей-офф - с РБ Лейпциг именно испанцы будут фаворитами. В Примере тоже не все удается, Жирона упорно старается не отпустить гранда в отрыв. Но при этом Барселона с матрасниками уже отстали. С Хетафе тоже справились - благо, Хоселу забил в каждом из таймов.

Атлетико

Клуб пока что проводит довольно неплохой сезон, хотя выводы делать рано. Особняком стоит кубок, где получилось выбить Реал, а потом не без проблем, за счет единственного гола, выбили и Севилью - это принесло первый полуфинал за 7 лет. И именно Чоло-Тим считается фаворитом Копы дель Рей. Также будет борьба в плей-офф Лиги чемпионов - туда вышли с первого места, после 4-го в группе в квартете. При этом, правда, проиграли, в дополнительное время, тем же сливочным в Суперкубке страны. И, главное, в Примере из-за хорошей формы Атлетика и Жироны под вопросом финиш в квартете лидеров. Впрочем, баски не блещут, а побеждать получается. С Райо Вальекано Депай оформил 2-1 на 90-й минуте.

Статистика личных встреч

Это уже третий поединок за последний месяц. Оба предыдущих в основное время заканчивались результативными ничьими, после чего поочередно стороны дожимали противников. Да и в целом последние годы показывали практически равный баланс.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом этой пары сливочных, что играют на своем поле. Но точно дерби будет не скучным, тут ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).