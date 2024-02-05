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  4. Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Испания
05 февраля 2024, 00:40 |
1319
1

Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико

4 февраля мадридское дерби в 23-м туре Ла Лиги завершилось со счетом 1:1

05 февраля 2024, 00:40 |
1319
1
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.2 баллов. Такой показатель Лунина является 4-м лучшим среди игроков «сливочных» и 5-м лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в матче.

За поединок, помимо пропущенного гола, Лунин сделал 4 сейва, дважды перехватил навес, 35 дотронулся до мяча, отдал 22 точных передачи из 25 и 1 раз вынес мяч.

Лучшим игроком встречи стал автор единственного гола в составе «Реала» Браим Диас (8.5).

Оценки WhoScored за матч Реал – Атлетико – 1:0

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Андрей Лунин Атлетико Мадрид Реал Мадрид Реал - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу оценки WhoScored Браим Диас
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
За пару мгновений до гола у него было 7.9, вторая лучшая оценка после Диаса. Хускорд серьезно снимает за пропущенные с вратаря, хотя какая в том была его вина? Никакой. Защитники Реала поплатились за пижонство. В целом Реал играл лучше и пропустил необязательный гол. Папа Карло щас их нормально так пропесочит.
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