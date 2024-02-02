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  4. ВИДЕО. Снова расизм. Фанаты Хетафе обозвали звезду Реала «обезьяной»
Испания
02 февраля 2024, 10:03 |
702
3

ВИДЕО. Снова расизм. Фанаты Хетафе обозвали звезду Реала «обезьяной»

Винисиус Жуниор услышал в свою сторону много расистских высказываний

02 февраля 2024, 10:03 |
702
3
ВИДЕО. Снова расизм. Фанаты Хетафе обозвали звезду Реала «обезьяной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор снова столкнулся с расистским поведением болельщиков. Перед матчем фанаты «Хетафе» оскорбляли бразильца и обзывали его «обезьяной».

Это уже не первый случай, когда Винисиус столкнулся с расизмом в Ла Лиге. В прошлом году бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче с «Валенсией» и хотел покинуть поле.

ВИДЕО. Снова расизм. Фанаты Хетафе обозвали звезду Реала «обезьяной»

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Винисиус Жуниор Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хетафе - Реал расизм фанаты болельщики
Источник Football Espana
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Александр
Ну да .хороший человек .почему весь мир против него ополчился ? 
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