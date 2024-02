В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор снова столкнулся с расистским поведением болельщиков. Перед матчем фанаты «Хетафе» оскорбляли бразильца и обзывали его «обезьяной».

Это уже не первый случай, когда Винисиус столкнулся с расизмом в Ла Лиге. В прошлом году бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче с «Валенсией» и хотел покинуть поле.

ВИДЕО. Снова расизм. Фанаты Хетафе обозвали звезду Реала «обезьяной»

Ahead of tonight's match between Getafe and #RealMadrid, chants of "Vinicius, monkey" have been heard from a section of home supporters as the visitors' bus turned up at the Coliseum.pic.twitter.com/8JlFn8MCMz