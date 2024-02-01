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Чемпионат Испании
Хетафе
01.02.2024 22:00 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
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Испания
01 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 02 февраля 2024, 00:18
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Лунин сыграл сухой матч. Реал на выезде справился с Хетафе с дублем Хоселу

«Реал» набрал 57 очков и вернул себе лидерство, обойдя «Жирону»

01 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 02 февраля 2024, 00:18
220
0
Лунин сыграл сухой матч. Реал на выезде справился с Хетафе с дублем Хоселу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде победил «Хетафе» со счетом 2:0.

33-летний нападающий Хоселу оформил дубль, забив голы на 14-й и на 56-й минутах.

Украинский вратарь галактикос Андрей Лунин провел на поле весь матч и остался сухим. Голкипер запомнился суперсейвом во втором тайме, на 73-й минуте.

Команда Карло Анчелотти имеет уже 6 побед подряд в Ла Лиге.

«Реал» набрал 57 очков и вернул себе лидерство, обойдя «Жирону» на два балла (55). «Хетафе» имеет 29 пунктов и замыкает топ-10 в чемпионате Испании.

Ла Лига. 20-й тур, 1 февраля

Хетафе – Реал – 0:2

Голы: Хоселу, 14, 56

Хетафе: Сория, Кармона (Хорди, 46), Суарес, Дуарте (Латаса, 46), Альдерете, Альварес, Джене (Рико, 46), Максимович (Сантьяго, 88), Милья, Гринвуд, Майораль (Мата, 88).

Реал Мадрид: Лунин, Начо, Рюдигер (Камавинга, 46), Менди, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Беллингем (Карвахаль, 88), Васкес, Винисиус Жуниор (Родриго, 75), Хоселу (Браим Диас, 88).

Предупреждения: Джене (26), Менди (30), Анчелотти (90), Тчуамени (90).

ГОЛ! 0:1. Хоселу, 14 мин.

ГОЛ! 0:2. Хоселу, 56 мин.

Турнирная таблица

Фотогалерея матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
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Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Хетафе - Реал Хоселу
Источник Sport.ua
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