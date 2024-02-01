1 февраля на «Колизеум Альфонсо Перес» пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором «Хетафе» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Хетафе

Команда уже точно играет на порядок лучше, чем в прошлом сезоне, и набрала комфортное количество очков. Это закономерно связывают с возвращением на тренерский пост Бордаласа, что произошло чуть менее года назад. С ним синие, поднявшись из Сегунды, пробивались в плей-офф Лиги Европы и чуть не дотянули до четвертого места в Примере. Без него дважды боролись за выживание. Точнее, прошлой весной, снова заняв пост, специалист обеспечил комфортный финиш. В нынешнем цикле подмадридцы сразу начали бойко набирать очки, и первый круг закончили в числе претендентов на седьмое, еврокубковое место. Но не факт, что сейчас осталась мотивация драться всерьез за высокие цели. В кубке коллектив вдруг уступил кризисной Севилье. В Примере были 0:2 дома с Райо Вальекано при 3-х удалениях и поражение 2:3 на поле Осасуны. И только с Гранадой не было проблем, ей дважды забили к 36-й минуте. Но хватит ли времени на восстановление?

Реал (Мадрид)

Клуб не так давно вернули на Землю. Сразу после того, как галактикос прилетели из Саудовской Аравии, где они выиграли первый трофей сезона, Суперкубок, разгромив в финале Барселону 4:1, их в экстра-тайме кубкового дерби обыграл Атлетико. Так что защитить статус обладателя Копы дель Рей у подопечных Карло Анчелотти не получится. И нужно сосредоточиться на двух оставшихся, важнейших турнирах. Лига чемпионов вернется чуть позже, а пока они играют только в Примере. Там, с одной стороны, хорошо оторвались от Барселоны и Атлетико, с другой, Жирона упорно держится. А сливочные чуть не уступили Альмерии: горели худшему клубу дивизиона 0:2 и со скандалами оформили ремонтаду с победным голом Карвахаля на 9-й добавленной минуте! Лас-Пальмас тоже поборолся, даже открывал счет. Но тут оформили волевые 2:1 чуть раньше, уже на 84-й.

Статистика личных встреч

В сезоне 2021/2022 синие взяли со статусным соседом 4 очка из 6 возможных. Но и до, и вот уже четырежды после выигрывал королевский клуб.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут простой победы гостей. Но они не блещут в обороне, и лучше использовать ставку на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,93).