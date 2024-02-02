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Чемпионат Испании
Хетафе
01.02.2024 22:00 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
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Испания
02 февраля 2024, 00:34 | Обновлено 02 февраля 2024, 01:01
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0

Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль

«Сливочные» победили со счетом 2:0

02 февраля 2024, 00:34 | Обновлено 02 февраля 2024, 01:01
751
0
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об этом матче.

«Мы молодцы. Команда мотивирована, у нас боевой дух. Мы очень хорошо провели этот матч, который был достаточно непростым. Если мы выигрываем следующие две игры – у нас будет еще шесть очков, и это было бы очень хорошо. Ничего больше. Сезон очень длинный. Винисиус, Беллингем, Вальверде, Модрич... мне понравилось, как они сыграли, между ними отличная связь.

Команда настроена, они сегодня сыграли очень хорошо, и уже завтра мы начнем подготовку к мадридскому дерби», – сказал Анчелотти.

Следующий матч «Реал» проведет против «Атлетико» 4 февраля.

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Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Хетафе - Реал Карло Анчелотти пресс-конференция
Источник Marca
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