Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
«Сливочные» победили со счетом 2:0
В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об этом матче.
«Мы молодцы. Команда мотивирована, у нас боевой дух. Мы очень хорошо провели этот матч, который был достаточно непростым. Если мы выигрываем следующие две игры – у нас будет еще шесть очков, и это было бы очень хорошо. Ничего больше. Сезон очень длинный. Винисиус, Беллингем, Вальверде, Модрич... мне понравилось, как они сыграли, между ними отличная связь.
Команда настроена, они сегодня сыграли очень хорошо, и уже завтра мы начнем подготовку к мадридскому дерби», – сказал Анчелотти.
Следующий матч «Реал» проведет против «Атлетико» 4 февраля.
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