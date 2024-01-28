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Испания
28 января 2024, 16:05 |
55
0

Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 22:00 перенесен поединок 20-го тура испанской Ла Лиги

28 января 2024, 16:05 |
55
0
Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хетафе – Реал Мадрид

В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Реал Мадрид Хетафе Хетафе - Реал смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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