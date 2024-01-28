Испания28 января 2024, 16:05 |
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Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 22:00 перенесен поединок 20-го тура испанской Ла Лиги
28 января 2024, 16:05 |
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В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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