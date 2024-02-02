Хетафе – Реал – 0:2. Суперсэйв Лунина, дубль Хоселу. Видео голов и обзор
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В матче 20-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде победил «Хетафе» со счетом 2:0.
33-летний нападающий Хоселу оформил дубль, забив голы на 14-й и на 56-й минутах.
Украинский вратарь галактикос Андрей Лунин провел на поле весь матч и остался сухим. Голкипер запомнился суперсейвом во втором тайме, на 73-й минуте.
«Реал» набрал 57 очков и вернул себе лидерство, обойдя «Жирону» на два балла (55).
Ла Лига. 20-й тур, 1 февраля
Хетафе – Реал – 0:2
Голы: Хоселу, 14, 56
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Хоселу, 14 мин.
ГОЛ! 0:2. Хоселу, 56 мин.
События матча
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