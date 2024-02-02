В матче 20-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде победил «Хетафе» со счетом 2:0.

33-летний нападающий Хоселу оформил дубль, забив голы на 14-й и на 56-й минутах.

Украинский вратарь галактикос Андрей Лунин провел на поле весь матч и остался сухим. Голкипер запомнился суперсейвом во втором тайме, на 73-й минуте.

«Реал» набрал 57 очков и вернул себе лидерство, обойдя «Жирону» на два балла (55).

Ла Лига. 20-й тур, 1 февраля

Хетафе – Реал – 0:2

Голы: Хоселу, 14, 56

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Хоселу, 14 мин.

ГОЛ! 0:2. Хоселу, 56 мин.