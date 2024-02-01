Лунин сыграл сухой матч. Реал с дублем Хоселу справился на выезде с Хетафе

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде победил «Хетафе» со счетом 2:0.

33-летний нападающий Хоселу оформил дубль, забив голы на 14-й и на 56-й минутах.

Украинский вратарь галактикос Андрей Лунин провел на поле весь матч и остался сухим. Голкипер запомнился суперсейвом во втором тайме, на 73-й минуте.

Команда Карло Анчелотти имеет уже 6 побед подряд в Ла Лиге.

«Реал» набрал 57 очков и вернул себе лидерство, обойдя «Жирону» на два балла (55). «Хетафе» имеет 29 пунктов и замыкает топ-10 в чемпионате Испании.

Ла Лига. 20-й тур, 1 февраля

Хетафе – Реал – 0:2

Голы: Хоселу, 14, 56

Хетафе: Сория, Кармона (Хорди, 46), Суарес, Дуарте (Латаса, 46), Альдерете, Альварес, Джене (Рико, 46), Максимович (Сантьяго, 88), Милья, Гринвуд, Майораль (Мата, 88).

Реал: Лунин, Начо, Рюдигер (Камавинга, 46), Менди, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Беллингем (Карвахаль, 88), Васкес, Винисиус Жуниор (Родриго, 75), Хоселу (Браим Диас, 88).

Предупреждения: Джене (26), Менди (30), Анчелотти (90+4), Тчуамени (90+4).

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Хоселу, 14 мин.

ГОЛ! 0:2. Хоселу, 56 мин.

Турнирная таблица

Фотогалерея матча