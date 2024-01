Сенсация! Клуб шестого дивизиона прошел в 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня, 27 января 2024 года, проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии.

Первый поединок игрового дня подарил сенсацию всему футбольному миру. «Мейдстоун», выступающий в 6-м дивизионе Англии, выбил из турнира «Ипсвич», который является одним из фаворитов на выход в Английскую Премьер-лигу по итогам сезона 2023/24.

Гости неожиданно открыли счет, когда голом отметился нападающий Ламар Рейнолдс. В начале второго тайма Джереми Сармьенто нивелировал преимущество «Мейдстоуна», но на 66-й минуте с передачи того же Рейнолдса победу аутсайдеру подарил полузащитник Сэм Корн.

Кубок Англии. 1/16 финала. 27 января.

Ипсвич – Мейдстоун – 1:2

Голы: Сармьенто, 56 – Рейнолдс, 43, Корн, 66

I cannot explain the emotions right now! What a group, what a support base, what a backroom staff! This one is for all of you connected with the club that stuck with us through the thick and thin 👏



📸 @acerhelen pic.twitter.com/2TvqdRpgkR