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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи арендовал хавбека Астон Виллы
Италия
26 января 2024, 19:38 |
205
1

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи арендовал хавбека Астон Виллы

Леандер Дендонкер продолжит карьеру в Серии А

26 января 2024, 19:38 |
205
1
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи арендовал хавбека Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандер Дендонкер

«Наполи» официально сообщил о подписании полузащитника «Астон Виллы» Леандера Дендонкера. Речь идет об аренде до конца текущего сезона с правом выкупа за 9 миллионов евро. В составе «Наполи» он будет выступать под 32-м номером.

Дендонкер выступает на позиции опорного и центрального полузащитника, а также центрального защитника. Переход 28-летнего бельгийца снижает вероятность перехода в «Наполи» украинца Георгия Судакова из «Шахтера».

В нынешнем сезоне на счету Дендонкера 1 гол в 15 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Источник ФК Наполи
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Комментарии 1
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avk2307
на его месте должен был быть Судаков, но наполи выбрал другого игрока...
Может даже потому, что он им обойдется дешевле, как и игрок Борнмута.
А Шахтеру и Романо надо много платить
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