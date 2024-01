ОФИЦИАЛЬНО. Наполи арендовал хавбека Астон Виллы

«Наполи» официально сообщил о подписании полузащитника «Астон Виллы» Леандера Дендонкера. Речь идет об аренде до конца текущего сезона с правом выкупа за 9 миллионов евро. В составе «Наполи» он будет выступать под 32-м номером.

Дендонкер выступает на позиции опорного и центрального полузащитника, а также центрального защитника. Переход 28-летнего бельгийца снижает вероятность перехода в «Наполи» украинца Георгия Судакова из «Шахтера».

В нынешнем сезоне на счету Дендонкера 1 гол в 15 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

