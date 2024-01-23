Судакова не будет? Наполи арендует полузащитника Астон Виллы
Леандро Дендонкер остаток сезона проведет в Серии А
Бельгийский полузащитник английской «Астон Виллы» Леандро Дендонкер станет игроком итальянского «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 28-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Летом неаполитанцы смогут выкупить Леандро за 9 миллионов евро, но эта опция не является обязательной.
В этом сезоне Леандро Дендонкер провел 15 матчей (389 минут) за «Астон Виллу», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагал 40 миллионов евро за Георгия Судакова, но «Шахтер» отклонил это предложение.
🚨🔵🇧🇪 Leander Dendoncker to Napoli, here we go! Loan deal agreed between Napoli and Aston Villa.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024
Understand buy option clause in June will be worth €9m — not mandatory.
Medical booked on Wednesday for the Belgian midfielder.
↪️ Napoli will now focus on Nehuén Pérez deal. pic.twitter.com/aetpKyLipx
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