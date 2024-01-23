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Италия
23 января 2024, 21:31 | Обновлено 23 января 2024, 21:54
602
1

Судакова не будет? Наполи арендует полузащитника Астон Виллы

Леандро Дендонкер остаток сезона проведет в Серии А

23 января 2024, 21:31 | Обновлено 23 января 2024, 21:54
602
1
Судакова не будет? Наполи арендует полузащитника Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Дендонкер

Бельгийский полузащитник английской «Астон Виллы» Леандро Дендонкер станет игроком итальянского «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 28-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Летом неаполитанцы смогут выкупить Леандро за 9 миллионов евро, но эта опция не является обязательной.

В этом сезоне Леандро Дендонкер провел 15 матчей (389 минут) за «Астон Виллу», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагал 40 миллионов евро за Георгия Судакова, но «Шахтер» отклонил это предложение.

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Наполи Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Boodya
А мав був бути? Я вірю тільки в новини з заголовком де є слово "офіційно" решта - качки
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