Судакова не будет? Наполи арендует полузащитника Астон Виллы

Бельгийский полузащитник английской «Астон Виллы» Леандро Дендонкер станет игроком итальянского «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 28-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Летом неаполитанцы смогут выкупить Леандро за 9 миллионов евро, но эта опция не является обязательной.

В этом сезоне Леандро Дендонкер провел 15 матчей (389 минут) за «Астон Виллу», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагал 40 миллионов евро за Георгия Судакова, но «Шахтер» отклонил это предложение.