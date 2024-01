Судакова не будет? Наполи арендует полузащитника Астон Виллы

Бельгийский полузащитник английской «Астон Виллы» Леандро Дендонкер станет игроком итальянского «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 28-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Летом неаполитанцы смогут выкупить Леандро за 9 миллионов евро, но эта опция не является обязательной.

В этом сезоне Леандро Дендонкер провел 15 матчей (389 минут) за «Астон Виллу», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагал 40 миллионов евро за Георгия Судакова, но «Шахтер» отклонил это предложение.

🚨🔵🇧🇪 Leander Dendoncker to Napoli, here we go! Loan deal agreed between Napoli and Aston Villa.



Understand buy option clause in June will be worth €9m — not mandatory.



Medical booked on Wednesday for the Belgian midfielder.



↪️ Napoli will now focus on Nehuén Pérez deal. pic.twitter.com/aetpKyLipx