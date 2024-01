Челси доминирует. У команды Мудрика топ-статистика выходов в финалы кубков

«Челси» в полуфинале Кубка английской лиги обыграл «Мидлсбро» и вышел в финал турнира, который станет для Синих 18-м решающим поединком в Кубке Англии или Кубке лиги с 2000 года.

За это время команда выиграла пять Кубков Англии и три Кубка английской лиги.

За период с 2000 года никто из основных соперников «Челси» не имеет таких показателей по количеству финалов внутренних английских турниров. Ближе всех подобрался МЮ – 12 финалов.

В финале «Челси» сыграет против «Ливерпуля» или «Фулхэма».

Most domestic cup finals reached by ‘Big Six’ sides since 2000:



18 - Chelsea

12 - Man Utd

11 - Arsenal

10 - Liverpool, Man City

5 - Tottenham



