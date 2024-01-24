Челси доминирует. У команды Мудрика топ-статистика выходов в финалы кубков
У Мудрика есть шанс выиграть трофей
«Челси» в полуфинале Кубка английской лиги обыграл «Мидлсбро» и вышел в финал турнира, который станет для Синих 18-м решающим поединком в Кубке Англии или Кубке лиги с 2000 года.
За это время команда выиграла пять Кубков Англии и три Кубка английской лиги.
За период с 2000 года никто из основных соперников «Челси» не имеет таких показателей по количеству финалов внутренних английских турниров. Ближе всех подобрался МЮ – 12 финалов.
В финале «Челси» сыграет против «Ливерпуля» или «Фулхэма».
Most domestic cup finals reached by ‘Big Six’ sides since 2000:— Squawka (@Squawka) January 23, 2024
18 - Chelsea
17
16
15
14
13
12 - Man Utd
11 - Arsenal
10 - Liverpool, Man City
9
8
7
6
5 - Tottenham
Mind the gap. ⚠️ pic.twitter.com/DBxTvOKLki
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