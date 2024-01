КИЧЕНОК: Потрясающее ощущение впервые выйти в полуфинал. Спасибо напарнице

23 января украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко вышла в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 1/4 финала австралийского мейджора украинско-латвийский тандем в двух сетах обыграл французский дуэт Каролин Гарсия / Кристина Младенович со счетом 7:6, 6:4.

После завершения встречи Людмила и Алена во флеш-интервью на корте прокомментировали победу:

Людмила Киченок: «Во-первых, хочу поблагодарить зрителей, которые пришли на наш матч. Была замечательная атмосфера. Это потрясающее ощущение впервые выйти здесь в полуфинал, за что я также благодарна своей напарнице. Мы отлично играем, и я рада находиться с ней на одной стороне корта».

Алена Остапенко: «Да, первый сет всегда непростой, соперницы играли очень хорошо, нам было тяжело. Мы с Людмилой замечательная команда, ещё раз спасибо тебе, что играешь со мной. Мы также хорошие подруги, что делает наш дуэт ещё сильнее и в решающих моментах мы знаем, как взаимодействовать и как поддерживать друг друга.

Безусловно, выход в полуфинал это классно. Мы ещё не играли на этой стадии на Australian Open. Мне кажется, с каждым матчем мы играем всё лучше. Первые два раунда были довольно сложными. Я очень рада, что мы прошли дальше и, если мы продолжим играть так же, будем сохранять позитив и поддерживать друг друга, то будем сильной командой».

В полуфинале Киченок и Остапенко сыграют против Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.

