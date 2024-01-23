Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Australian Open
23 января 2024, 06:05 | Обновлено 23 января 2024, 06:20
3947
1

Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open

Людмила и Алена Остапенко в двух сетах выиграли у тандема Гарсия / Младенович

23 января 2024, 06:05 | Обновлено 23 января 2024, 06:20
3947
1
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда на Отрытом чемпионате Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах обыграли опытный французский тандем Каролин Гарсия / Кристина Младенович за 1 час и 43 минуты.

Australian Open 2024. Пары. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция) [11] – 7:6 (7:2), 6:4

Дуэты провели 3 очный поединок. Счет 2:1 в пользу Каролин и Кристины.

В полуфинале Australian Open Людмила и Алена сыграют против 4-й сеяной пары Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

Киченок и Остапенко в третий раз в карьере проведут общий полуфинал на турнире серии Grand Slam. Предыдущие 2 были в 2022 году на Уимблдоне и Ролан Гаррос.

Людмила впервые в карьере вышла в 1/2 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

В 2016 году Гарсия и Младенович выиграли парный Ролан Гаррос, а также дошли до финала US Open и занимали вторую позицию в парном рейтинге WTA. Кроме того, в 2019 году Кристине удалось добраться до первой строчки, а Каролин сосредоточилась на одиночном разряде.

Выступления на кортах Мельбурна продолжают две украинки в одиночном разряде: Марта Костюк и Даяна Ястремская. Марта играет против Коко Гофф в четвертьфинале, а Даяна встретится с Линдой Носковой.

По теме:
Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Названы коэффициенты на титул украинок на Аus Open перед четвертьфиналами
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Людмила Киченок Алена Остапенко Каролин Гарсия Кристина Младенович Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Футбол | 22 января 2024, 15:08 15
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны

Кроме «Челси» Довбиком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Футбол | 22 января 2024, 10:01 0
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»

Тренер «Жироны» отметил феноменальное выступление украинского форварда

Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Футбол | 22.01.2024, 16:32
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время
Футбол | 22.01.2024, 22:41
ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время
ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время
Ястремская вернется в топ-50 рейтинга WTA после завершения Aus Open
Теннис | 22.01.2024, 15:24
Ястремская вернется в топ-50 рейтинга WTA после завершения Aus Open
Ястремская вернется в топ-50 рейтинга WTA после завершения Aus Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
молодці.Даешь фінал!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
22.01.2024, 10:37 29
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем