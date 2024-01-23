Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда на Отрытом чемпионате Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах обыграли опытный французский тандем Каролин Гарсия / Кристина Младенович за 1 час и 43 минуты.

Australian Open 2024. Пары. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция) [11] – 7:6 (7:2), 6:4

Дуэты провели 3 очный поединок. Счет 2:1 в пользу Каролин и Кристины.

В полуфинале Australian Open Людмила и Алена сыграют против 4-й сеяной пары Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

Киченок и Остапенко в третий раз в карьере проведут общий полуфинал на турнире серии Grand Slam. Предыдущие 2 были в 2022 году на Уимблдоне и Ролан Гаррос.

Людмила впервые в карьере вышла в 1/2 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии.



В 2016 году Гарсия и Младенович выиграли парный Ролан Гаррос, а также дошли до финала US Open и занимали вторую позицию в парном рейтинге WTA. Кроме того, в 2019 году Кристине удалось добраться до первой строчки, а Каролин сосредоточилась на одиночном разряде.

Выступления на кортах Мельбурна продолжают две украинки в одиночном разряде: Марта Костюк и Даяна Ястремская. Марта играет против Коко Гофф в четвертьфинале, а Даяна встретится с Линдой Носковой.