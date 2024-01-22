Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/4 финала украинка сразится американки Коко Гофф (№4 WTA). Поединок состоится 2-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA) или Барборы Крейчиковой (№11 WTA).

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