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  4. Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
22 января 2024, 11:58 |
777
0

Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open

22 января 2024, 11:58 |
777
0
Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/4 финала украинка сразится американки Коко Гофф (№4 WTA). Поединок состоится 2-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA) или Барборы Крейчиковой (№11 WTA).

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Марта Костюк смотреть онлайн Australian Open 2024 Коко Гофф
Источник Sport.ua
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