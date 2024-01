Таблица Ла Лиги. Довбик и Ко мчатся за титулом, Лунин с Реалом не отстает

19-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Испании 2023/24.

Каталонская «Жирона» в феерическом матче разгромила «Севилью» со счетом 5:1. Главным героем встречи стал оформивший хет-трик форвард Артем Довбик, украинский хавбек Виктор Циганков отметился одним забитым голом.

«Реал» в противоречивом матче победил последнюю команду Ла Лиги «Альмерию». «Сливочные» уступали по ходу игры со счетом 0:2, но сумели все-таки вырвать победу. Украинец Андрей Лунин остался в запасе, а его партнер Кепа Аррисабалага пропустил уже на первой минуте.

«Барселона» вырвала победу в матче против «Бетиса». Каталонцы выигрывали по ходу встречи 2:0 и позволили сопернику сравнять счет, но благодаря голам Феликса и Торреса вырвали три очка.

«Атлетико» победил аутсайдера Ла Лиги «Гранаду», благодаря точному удару Альваро Мораты.

«Валенсия» неожиданно победила «Атлетик» со счетом 1:0. Роман Яремчук появился на поле уже на 14-й минуте, но не сумел доиграть матч до конца и был заменен на 82-й.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании 2023/24 продолжает удерживать «Жирона» с 52 очками, вторым идет «Реал» с 51 баллом и игрой в запасе.

На третьей позиции располагается «Барселона» с 44 пунктами. Четвертую и пятую строчку между собой разделили «Атлетико» и «Атлетик», у которых по 41 баллу.

«Валенсия» с Романом Яремчуком вплотную приблизилась к зоне еврокубков и занимает 7 строчку с 32 очками.

Ла Лига 2023/24. 21-й тур. 19-22 января

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 21 тура

