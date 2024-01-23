Таблица Ла Лиги. Довбик и Ко мчатся за титулом, Лунин с Реалом не отстает
19-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Испании 2023/24
19-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Испании 2023/24.
Каталонская «Жирона» в феерическом матче разгромила «Севилью» со счетом 5:1. Главным героем встречи стал оформивший хет-трик форвард Артем Довбик, украинский хавбек Виктор Циганков отметился одним забитым голом.
«Реал» в противоречивом матче победил последнюю команду Ла Лиги «Альмерию». «Сливочные» уступали по ходу игры со счетом 0:2, но сумели все-таки вырвать победу. Украинец Андрей Лунин остался в запасе, а его партнер Кепа Аррисабалага пропустил уже на первой минуте.
«Барселона» вырвала победу в матче против «Бетиса». Каталонцы выигрывали по ходу встречи 2:0 и позволили сопернику сравнять счет, но благодаря голам Феликса и Торреса вырвали три очка.
«Атлетико» победил аутсайдера Ла Лиги «Гранаду», благодаря точному удару Альваро Мораты.
«Валенсия» неожиданно победила «Атлетик» со счетом 1:0. Роман Яремчук появился на поле уже на 14-й минуте, но не сумел доиграть матч до конца и был заменен на 82-й.
Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании 2023/24 продолжает удерживать «Жирона» с 52 очками, вторым идет «Реал» с 51 баллом и игрой в запасе.
На третьей позиции располагается «Барселона» с 44 пунктами. Четвертую и пятую строчку между собой разделили «Атлетико» и «Атлетик», у которых по 41 баллу.
«Валенсия» с Романом Яремчуком вплотную приблизилась к зоне еврокубков и занимает 7 строчку с 32 очками.
Ла Лига 2023/24. 21-й тур. 19-22 января
- Алавес – Кадис – 1:0
- Райо Вальекано – Лас-Пальмас – 0:2
- Вильярреал – Мальорка – 1:1
- Валенсия – Атлетик – 1:0
- Сельта – Реал Сосьедад – 0:1
- Осасуна – Хетафе – 3:2
- Реал Мадрид – Альмерия – 3:2
- Бетис – Барселона – 2:4
- Жирона – Севилья – 5:1
- Гранада – Атлетико – 0:1
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 21 тура
STANDINGS | MD21 ends with @GironaFC_Engl at the summit!— LALIGA English (@LaLigaEN) January 22, 2024
🧐 Where's your team __________? pic.twitter.com/ijf795o2pO
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