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Испания
23 января 2024, 00:18 | Обновлено 23 января 2024, 01:03
515
0

Таблица Ла Лиги. Довбик и Ко мчатся за титулом, Лунин с Реалом не отстает

19-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Испании 2023/24

23 января 2024, 00:18 | Обновлено 23 января 2024, 01:03
515
0
Таблица Ла Лиги. Довбик и Ко мчатся за титулом, Лунин с Реалом не отстает
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

19-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Испании 2023/24.

Каталонская «Жирона» в феерическом матче разгромила «Севилью» со счетом 5:1. Главным героем встречи стал оформивший хет-трик форвард Артем Довбик, украинский хавбек Виктор Циганков отметился одним забитым голом.

«Реал» в противоречивом матче победил последнюю команду Ла Лиги «Альмерию». «Сливочные» уступали по ходу игры со счетом 0:2, но сумели все-таки вырвать победу. Украинец Андрей Лунин остался в запасе, а его партнер Кепа Аррисабалага пропустил уже на первой минуте.

«Барселона» вырвала победу в матче против «Бетиса». Каталонцы выигрывали по ходу встречи 2:0 и позволили сопернику сравнять счет, но благодаря голам Феликса и Торреса вырвали три очка.

«Атлетико» победил аутсайдера Ла Лиги «Гранаду», благодаря точному удару Альваро Мораты.

«Валенсия» неожиданно победила «Атлетик» со счетом 1:0. Роман Яремчук появился на поле уже на 14-й минуте, но не сумел доиграть матч до конца и был заменен на 82-й.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании 2023/24 продолжает удерживать «Жирона» с 52 очками, вторым идет «Реал» с 51 баллом и игрой в запасе.

На третьей позиции располагается «Барселона» с 44 пунктами. Четвертую и пятую строчку между собой разделили «Атлетико» и «Атлетик», у которых по 41 баллу.

«Валенсия» с Романом Яремчуком вплотную приблизилась к зоне еврокубков и занимает 7 строчку с 32 очками.

Ла Лига 2023/24. 21-й тур. 19-22 января

  • Алавес – Кадис – 1:0
  • Райо Вальекано – Лас-Пальмас – 0:2
  • Вильярреал – Мальорка – 1:1
  • Валенсия – Атлетик – 1:0
  • Сельта – Реал Сосьедад – 0:1
  • Осасуна – Хетафе – 3:2
  • Реал Мадрид – Альмерия – 3:2
  • Бетис – Барселона – 2:4
  • Жирона – Севилья – 5:1
  • Гранада – Атлетико – 0:1

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 21 тура

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Кепа Аррисабалага Барселона Бетис Севилья Альмерия Вильярреал Мальорка Осасуна Хетафе Сельта Жирона Лас-Пальмас Гранада Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Ла Лига Роман Яремчук Кадис Виктор Цыганков Артем Довбик Андрей Лунин выбор редакции статистические расклады
Источник Sport.ua
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