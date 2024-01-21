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Чемпионат Испании
Бетис
21.01.2024 19:30 – FT 2 : 4
Барселона
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Испания
21 января 2024, 21:31 | Обновлено 21 января 2024, 22:06
1125
2

Яркая победа Барселоны: хет-трик Торреса, два 16-летних игрока в основе

Сложный успех в битве с Бетисом

21 января 2024, 21:31 | Обновлено 21 января 2024, 22:06
1125
2
Яркая победа Барселоны: хет-трик Торреса, два 16-летних игрока в основе
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» провела матч чемпионата Испании против «Бетиса». Каталонская команда в сложном противостоянии обыграла соперника со счетом 4:2, а решающий гол забил Жоау Феликс на 90-й минуте.

По ходу встречи «Барса» вела 2:0 благодаря дублю Торреса (который в итоге оформил хет-трик), на что своим дублем ответил Иско.

Отметим, что Хави на фоне последних неудачных матчей выставил в основном составе двух 16-летних игроков: если хавбек Ламин Ямал уже стал привычным футболистом основы, то для защитника Пау Кубарси это был дебют в первой команде.

Каталонцы набрали 44 очка и поднялись на 3-е место.

Чемпионат Испании. 21-й тур

Бетис – Барселона 2:4
Голы: Иско, 56, 59 – Торрес, 21, 48, 90+2, Феликс, 90

Бетис: Силва, Бельерин, Пеццеллья, Сократис, Винисиус, Кардосо (Алтимира, 73), Рока, Энрике, Иско, Диао (Фекир, 46), Хосе (Иглесиас, 46)

Барселона: Пенья, Коунде, Араухо, Кубарси (Феликс, 81), Бальде, Гюндоган, Де Йонг, Педри (Лопес, 71), Ямал, Торрес, Левандовски (Роке, 63)

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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tato88
Двоє 16-річних...омг...таким старим себе відчув
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Viktor Shuper
я вже думав по ходу матчу що буде як з Реалом, але дзеркально 
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