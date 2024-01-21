Яркая победа Барселоны: хет-трик Торреса, два 16-летних игрока в основе

«Барселона» провела матч чемпионата Испании против «Бетиса». Каталонская команда в сложном противостоянии обыграла соперника со счетом 4:2, а решающий гол забил Жоау Феликс на 90-й минуте.

По ходу встречи «Барса» вела 2:0 благодаря дублю Торреса (который в итоге оформил хет-трик), на что своим дублем ответил Иско.

Отметим, что Хави на фоне последних неудачных матчей выставил в основном составе двух 16-летних игроков: если хавбек Ламин Ямал уже стал привычным футболистом основы, то для защитника Пау Кубарси это был дебют в первой команде.

Каталонцы набрали 44 очка и поднялись на 3-е место.

Чемпионат Испании. 21-й тур

Бетис – Барселона 2:4

Голы: Иско, 56, 59 – Торрес, 21, 48, 90+2, Феликс, 90

Бетис: Силва, Бельерин, Пеццеллья, Сократис, Винисиус, Кардосо (Алтимира, 73), Рока, Энрике, Иско, Диао (Фекир, 46), Хосе (Иглесиас, 46)

Барселона: Пенья, Коунде, Араухо, Кубарси (Феликс, 81), Бальде, Гюндоган, Де Йонг, Педри (Лопес, 71), Ямал, Торрес, Левандовски (Роке, 63)