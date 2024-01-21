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Чемпионат Испании
Бетис
21.01.2024 19:30 – FT 2 : 4
Барселона
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Испания
21 января 2024, 23:15 |
141
0

Бетис – Барселона – 2:4. Дубль Иско, хет-трик Торреса. Видео голов и обзор

Фрагменты матча чемпионата Испании

21 января 2024, 23:15 |
141
0
Бетис – Барселона – 2:4. Дубль Иско, хет-трик Торреса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона в выездном матче чемпионата Испании обыграла Бетис со счетом 4:2. В составе каталонцев хет-трик оформил Ферран Торрес, а у хозяев дубль на счету Иско.

Чемпионат Испании. 21-й тур

Бетис – Барселона 2:4
Голы: Иско, 56, 59 – Торрес, 21, 48, 90+2, Феликс, 90

Бетис – Барселона 2:4. Обзор матча

Бетис – Барселона 0:1. Гол Торреса

Бетис – Барселона 0:2. Гол Торреса

Бетис – Барселона 1:2. Гол Иско

Бетис – Барселона 2:2. Гол Иско

Бетис – Барселона 2:3. Гол Феликса

Бетис – Барселона 2:4. Гол Торреса

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу Ферран Торрес видео голов и обзор Иско
Источник Sport.ua
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