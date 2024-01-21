Испания21 января 2024, 23:15 |
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Бетис – Барселона – 2:4. Дубль Иско, хет-трик Торреса. Видео голов и обзор
Фрагменты матча чемпионата Испании
21 января 2024, 23:15 |
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Барселона в выездном матче чемпионата Испании обыграла Бетис со счетом 4:2. В составе каталонцев хет-трик оформил Ферран Торрес, а у хозяев дубль на счету Иско.
Чемпионат Испании. 21-й тур
Бетис – Барселона 2:4
Голы: Иско, 56, 59 – Торрес, 21, 48, 90+2, Феликс, 90
Бетис – Барселона 2:4. Обзор матча
Бетис – Барселона 0:1. Гол Торреса
Бетис – Барселона 0:2. Гол Торреса
Бетис – Барселона 1:2. Гол Иско
Бетис – Барселона 2:2. Гол Иско
Бетис – Барселона 2:3. Гол Феликса
Бетис – Барселона 2:4. Гол Торреса
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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