Барселона в выездном матче чемпионата Испании обыграла Бетис со счетом 4:2. В составе каталонцев хет-трик оформил Ферран Торрес, а у хозяев дубль на счету Иско.

Чемпионат Испании. 21-й тур

Бетис – Барселона 2:4

Голы: Иско, 56, 59 – Торрес, 21, 48, 90+2, Феликс, 90

Бетис – Барселона 2:4. Обзор матча

Бетис – Барселона 0:1. Гол Торреса

Бетис – Барселона 0:2. Гол Торреса

Бетис – Барселона 1:2. Гол Иско

Бетис – Барселона 2:2. Гол Иско

Бетис – Барселона 2:3. Гол Феликса

Бетис – Барселона 2:4. Гол Торреса