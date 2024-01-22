ХАВИ: «Мы сыграли не лучшим образом, но проявили характер»

Наставник «Барселоны» Хави подбил итоги игры с «Бетисом». Главный тренер каталонцев отметил, что легко не было, но его команда показала характер.

«Мы были очень хороши. Контролировали игру, доминировали, но все усложнилось из-за эпизода, в котором Иньяки и Араухо друг друга не поняли, рикошета, возможного фола на Педри.

Мы напряглись после пропущенного мяча и сразу пропустили еще один. После этого мы снова доминировали.

Мы должны были забить раньше. Мы сделали важный шаг вперед на стадионе, на котором в этом чемпионате еще никто не выигрывал, при этом выпустив молодых игроков и проявив характер – именно этого мы в «Барселоне» и хотим.

Люди, должно быть, получили удовольствие. Мы забили 4 гола, 3 из них на счету Феррана. Команда усердно трудилась.

Мы сыграли не лучшим образом, поскольку пропустили два мяча, но сама игра – отличная», - сказал Хави.