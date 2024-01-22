Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Мы сыграли не лучшим образом, но проявили характер»
Испания
22 января 2024, 01:22 | Обновлено 22 января 2024, 02:06
194
0

ХАВИ: «Мы сыграли не лучшим образом, но проявили характер»

Хави высказался о победе над «Бетисом»

22 января 2024, 01:22 | Обновлено 22 января 2024, 02:06
194
0
ХАВИ: «Мы сыграли не лучшим образом, но проявили характер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави подбил итоги игры с «Бетисом». Главный тренер каталонцев отметил, что легко не было, но его команда показала характер.

«Мы были очень хороши. Контролировали игру, доминировали, но все усложнилось из-за эпизода, в котором Иньяки и Араухо друг друга не поняли, рикошета, возможного фола на Педри.

Мы напряглись после пропущенного мяча и сразу пропустили еще один. После этого мы снова доминировали.

Мы должны были забить раньше. Мы сделали важный шаг вперед на стадионе, на котором в этом чемпионате еще никто не выигрывал, при этом выпустив молодых игроков и проявив характер – именно этого мы в «Барселоне» и хотим.

Люди, должно быть, получили удовольствие. Мы забили 4 гола, 3 из них на счету Феррана. Команда усердно трудилась.

Мы сыграли не лучшим образом, поскольку пропустили два мяча, но сама игра – отличная», - сказал Хави.

По теме:
ВИДЕО. Не может расстаться с мячом. Игроки Жироны поздравили Довбика
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Хави Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто вышел в плей-офф Кубка Африки? Сборная ЮАР разгромила команду Намибии
Футбол | 22 января 2024, 00:59 0
Кто вышел в плей-офф Кубка Африки? Сборная ЮАР разгромила команду Намибии
Кто вышел в плей-офф Кубка Африки? Сборная ЮАР разгромила команду Намибии

Команда Южной Африки сумела реабилитироваться после неудачи в 1-м туре

Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону
Футбол | 21 января 2024, 05:55 14
Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону
Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону

75-летний шведский специалист недавно признался, что у него терминальная стадия рака…

Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью
Футбол | 21.01.2024, 23:58
Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью
Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Теннис | 21.01.2024, 06:20
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
Футбол | 21.01.2024, 17:28
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 34
Теннис
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 20
Футбол
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
20.01.2024, 00:04 58
Футбол
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:48 57
Теннис
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
20.01.2024, 19:55 11
Теннис
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем