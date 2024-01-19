В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Бенито Уильямарин», который находится в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «зелено-белые» имеют в своем активе 31 очко и идут седьмыми, а «Барса», набрав 41 балл, занимает в Ла Лиге четвертую строчку.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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