Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 19:30 поединок 21-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Бенито Уильямарин», который находится в Севилье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «зелено-белые» имеют в своем активе 31 очко и идут седьмыми, а «Барса», набрав 41 балл, занимает в Ла Лиге четвертую строчку.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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