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Чемпионат Испании
Бетис
21.01.2024 19:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 января 2024, 12:31 |
47
0

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 19:30 поединок 21-го тура испанской Ла Лиги

19 января 2024, 12:31 |
47
0
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Бенито Уильямарин», который находится в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «зелено-белые» имеют в своем активе 31 очко и идут седьмыми, а «Барса», набрав 41 балл, занимает в Ла Лиге четвертую строчку.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Источник Sport.ua
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