Догнал Федерера. Джокович с 2 сетами под 0 разбил француза на Аus Open

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде серб разгромил француза Адриана Маннарино (АТР 19) в трех сетах за 1 час и 46 минут.

Australian Open 2024. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Адриан Маннарино (Франция) [20] – 6:0, 6:0, 6:3

За матч Новак ни разу не отдал свою подачу и сделал 7 брейков.

Это была 5-я встреча теннисистов. Джокович выиграл все очные поединки.

В четвертьфинале австралийского мейджора Новак сыграет против победителя матча Тейлор Фритц – Стефанос Циципас.

Джокович выиграл 32-й матч подряд на кортах Мельбурна. Серб брал титул на Australian Open 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).

Джокович в 58-й раз вышел в четвертьфинал турниров серии Grand Slam. Столько же у легендарного швейцарца Роджера Федерера, который уже завершил карьеру. У Рафаэля Надаля 47 игр в 5-м раунде мейджоров.

В 1/16 финала АО 2024 Джокович в трех сетах выиграл у Томаса Мартина Этчеверри.

