Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open

Впервые в истории 2 украинские теннисистки (Марта Костюк и Даяна Ястремская) вышли в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии.

На Australian Open 2024 Марта и Даяна успешно провели матчи 1/16 финала. Костюк в трех сетах вырвала победу у Элины Аванесян, а Даяна в трех партиях обыграла Эмму Наварро.

В 1/8 финала Aus Open Костюк сыграет против Марии Тимофеевой, а Даяна проведет поединок или с Аленой Остапенко, или с Викторией Азаренко.

Борьбу на кортах Мельбурна продолжает и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Элина в 1/16 финала сыграет против Виктории Голубич 20 января на стадионе Margaret Court Arena вторым запуском вечерней сессии (не ранее 12:00 по Киеву).

