Australian Open20 января 2024, 04:05 |
225
2
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Даяна выиграла у Эммы Наварро в третьем раунде австралийского мейджора
20 января 2024, 04:05 |
225
2
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
В 3-м раунде украинка в трех сетах обыграла Эмму Наварро (США, WTA 26).
Australian Open 2024. 1/16 финала
Эмма Наварро (США) [27] – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 6:2, 1:6
(новость дополняется)
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Комментарии 2
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Хто цей мужик, який навчив Даяну не реагувати на все погане, що відбувається на корті? Прикре влучання в сітку, подвійна помилка чи навіть програний сет — Даяні взагалі пох, вона все одно пре до перемоги. Неймовірна впевненість в собі
Зібралася та ще і як зібралася . Третій сет 6-1 виграти -це дорогого коштує. З перемогою ! Не розслаблятися . Правда якщо так буде йти ,то можлива зустріч в 5 колі з Еліною .
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