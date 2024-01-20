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  4. Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Australian Open
20 января 2024, 04:05 |
225
2

Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open

Даяна выиграла у Эммы Наварро в третьем раунде австралийского мейджора

20 января 2024, 04:05 |
225
2
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде украинка в трех сетах обыграла Эмму Наварро (США, WTA 26).

Australian Open 2024. 1/16 финала

Эмма Наварро (США) [27] – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 6:2, 1:6

(новость дополняется)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Walle
Хто цей мужик, який навчив Даяну не реагувати на все погане, що відбувається на корті? Прикре влучання в сітку, подвійна помилка чи навіть програний сет — Даяні взагалі пох, вона все одно пре до перемоги. Неймовірна впевненість в собі
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+2
Vlad Holl
Зібралася та ще і як зібралася . Третій сет 6-1 виграти -це дорогого коштує. З перемогою ! Не розслаблятися . Правда якщо так буде йти ,то можлива зустріч в 5 колі з Еліною .
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+1
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