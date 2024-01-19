Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Марта в трех сетах обыграла Аванесян в 1/16 финала австралийского мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
В 3-м раунде австралийского мейджора украинка обыграла представительницу страны 404 Элину Аванесян (WTA 74) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.
Australian Open 2024. 1/16 финала
Элина Аванесян – Марта Костюк (Украина) [37] – 6:2, 4:6, 4:6
Марта выигрывала в первом сете со счетом 2:0, однако не совладала с эмоциями и проиграла 7 геймов подряд. Во 2-м гейме второго сета у Аванесян был брейк-поинт, но она не сумела его реализовать и украинка потихоньку начала переворачивать ход игры.
В 8-м гейме второй партии Марта не реализовала 2 сетбола на приеме, а в 9-м на на своей подаче сделала 3 двойные ошибки и подарила шансы россиянке зацепиться за 2-й сет. Тем не менее, Костюк сразу же сделала ребрейк с третьего сет-поинта и перевела встречу в решающую третью партию.
В третьем сете Марта сразу же сделала 2 брейка и повела 4:0, но Аванесян сумела сравнять счет. Украинке все же удалось вырвать победу, взяв последние 2 гейма.
Это был первый очный поединок между Костюк и Аванесян.
Марта впервые в карьере вышла в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии и во 2-й раз на турнирах серии Grand Slam. В 2021 год украинка уступила Иге Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос .
В следующем раунде Костюк проведет поединок против победительницы матча Мария Тимофеева (WTA 170) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 12).
Ранее выступления на кортах Мельбурна завершила Леся Цуренко, которая разгромно проиграла Арине Соболенко. На АО 2024 борьбу продолжают еще две украинки: Элина Свитолина (настоящая Элина, а не подделка с россии) и Даяна Ястремская. Они сыграют свои матчи 1/16 финала 20 января.
Through to the round of 16 at a Grand Slam for the second time! Congratulations, @marta_kostyuk.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2024
She defeats Elina Avanesyan 4-6 6-4 6-4 to set up a clash with Maria Timofeeva or Beatriz Haddad Maia.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/r5oefx6KtS
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Незібраність на початку матчів, коли помилки сипляться як з дірявого відра, давно перетворилася на хронічну хворобу Марти, але вкрутити самій собі прихованого бублика - це треба мати неабияку схильність до мазохізму. На щастя, зуміла взяти себе в руки (тут як ніколи доречна приказка "краще пізно, ніж ніколи"), бо комплекс жертви, який Марта сформувала у матчах з кацапками, знову замаячив перед очима. Хоча якби після серії нищівних поразок різним самсоновим, потаповим і кудерметовим Марта програла ще й якійсь аванесян, це був би вже навіть не комплекс, а якась потворна фобія.
Та добре все, що добре закінчується. Просто вийшла традиційна розвага Марти: спочатку добровільно залізти у болото, потім власноруч витягнути себе звідти за волосся. Потім знову залізти, і знов витягнути. Правда, чи вистачить Марту з такими сумнівними тригодинними розвагами в кожній грі хоча б для проходу в чвертьфінал, не кажучи про щось більше, дуже сумніваюсь.
Словом, усіх з перемогою. Бережіть нерви, свої та чужі.
Если судить по стате, то матч получился на много менее качественным, чем с Мертенс. По виннерам примерно одинаково по 50. Но, если с Мертенс НО - 36, то с рашисткой аж 70.... В общем, спала ошибочками.... Ну и какое-то дикое нереализрванных брекпойнтов.... Но это легко на диване рассуждать. Марта проявила опять характер. Не раскисла после неудач и в первом сете и в третьем и закрыла игру. Это главное!