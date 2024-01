Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде австралийского мейджора украинка обыграла представительницу страны 404 Элину Аванесян (WTA 74) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

Australian Open 2024. 1/16 финала

Элина Аванесян – Марта Костюк (Украина) [37] – 6:2, 4:6, 4:6

Марта выигрывала в первом сете со счетом 2:0, однако не совладала с эмоциями и проиграла 7 геймов подряд. Во 2-м гейме второго сета у Аванесян был брейк-поинт, но она не сумела его реализовать и украинка потихоньку начала переворачивать ход игры.

В 8-м гейме второй партии Марта не реализовала 2 сетбола на приеме, а в 9-м на на своей подаче сделала 3 двойные ошибки и подарила шансы россиянке зацепиться за 2-й сет. Тем не менее, Костюк сразу же сделала ребрейк с третьего сет-поинта и перевела встречу в решающую третью партию.

В третьем сете Марта сразу же сделала 2 брейка и повела 4:0, но Аванесян сумела сравнять счет. Украинке все же удалось вырвать победу, взяв последние 2 гейма.

Это был первый очный поединок между Костюк и Аванесян.

Марта впервые в карьере вышла в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии и во 2-й раз на турнирах серии Grand Slam. В 2021 год украинка уступила Иге Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос .

В следующем раунде Костюк проведет поединок против победительницы матча Мария Тимофеева (WTA 170) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 12).

Ранее выступления на кортах Мельбурна завершила Леся Цуренко, которая разгромно проиграла Арине Соболенко. На АО 2024 борьбу продолжают еще две украинки: Элина Свитолина (настоящая Элина, а не подделка с россии) и Даяна Ястремская. Они сыграют свои матчи 1/16 финала 20 января.

Through to the round of 16 at a Grand Slam for the second time! Congratulations, @marta_kostyuk.



She defeats Elina Avanesyan 4-6 6-4 6-4 to set up a clash with Maria Timofeeva or Beatriz Haddad Maia.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/r5oefx6KtS