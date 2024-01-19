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Australian Open
19 января 2024, 08:01 | Обновлено 19 января 2024, 08:20
3223
24

Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open

Марта в трех сетах обыграла Аванесян в 1/16 финала австралийского мейджора

19 января 2024, 08:01 | Обновлено 19 января 2024, 08:20
3223
24
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде австралийского мейджора украинка обыграла представительницу страны 404 Элину Аванесян (WTA 74) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

Australian Open 2024. 1/16 финала

Элина Аванесян – Марта Костюк (Украина) [37] – 6:2, 4:6, 4:6

Марта выигрывала в первом сете со счетом 2:0, однако не совладала с эмоциями и проиграла 7 геймов подряд. Во 2-м гейме второго сета у Аванесян был брейк-поинт, но она не сумела его реализовать и украинка потихоньку начала переворачивать ход игры.

В 8-м гейме второй партии Марта не реализовала 2 сетбола на приеме, а в 9-м на на своей подаче сделала 3 двойные ошибки и подарила шансы россиянке зацепиться за 2-й сет. Тем не менее, Костюк сразу же сделала ребрейк с третьего сет-поинта и перевела встречу в решающую третью партию.

В третьем сете Марта сразу же сделала 2 брейка и повела 4:0, но Аванесян сумела сравнять счет. Украинке все же удалось вырвать победу, взяв последние 2 гейма.

Это был первый очный поединок между Костюк и Аванесян.

Марта впервые в карьере вышла в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии и во 2-й раз на турнирах серии Grand Slam. В 2021 год украинка уступила Иге Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос .

В следующем раунде Костюк проведет поединок против победительницы матча Мария Тимофеева (WTA 170) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 12).

Ранее выступления на кортах Мельбурна завершила Леся Цуренко, которая разгромно проиграла Арине Соболенко. На АО 2024 борьбу продолжают еще две украинки: Элина Свитолина (настоящая Элина, а не подделка с россии) и Даяна Ястремская. Они сыграют свои матчи 1/16 финала 20 января.

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Источник Sport.ua
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introvert
Вимучила себе і всіх навколо себе. Під кінець вже дивився без емоцій, бо всі вигоріли. Але не страшно - Марта фонтанувала емоціями за десятьох.
Незібраність на початку матчів, коли помилки сипляться як з дірявого відра, давно перетворилася на хронічну хворобу Марти, але вкрутити самій собі прихованого бублика - це треба мати неабияку схильність до мазохізму. На щастя, зуміла взяти себе в руки (тут як ніколи доречна приказка "краще пізно, ніж ніколи"), бо комплекс жертви, який Марта сформувала у матчах з кацапками, знову замаячив перед очима. Хоча якби після серії нищівних поразок різним самсоновим, потаповим і кудерметовим Марта програла ще й якійсь аванесян, це був би вже навіть не комплекс, а якась потворна фобія. 
Та добре все, що добре закінчується. Просто вийшла традиційна розвага Марти: спочатку добровільно залізти у болото, потім власноруч витягнути себе звідти за волосся. Потім знову залізти, і знов витягнути. Правда, чи вистачить Марту з такими сумнівними тригодинними розвагами в кожній грі хоча б для проходу в чвертьфінал, не кажучи про щось більше, дуже сумніваюсь.
Словом, усіх з перемогою. Бережіть нерви, свої та чужі.
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+5
Александр Ад
і все рівно молодець!переборола себе!Помилок дуже багато,Дая в шоці,ії рекорд був під питанням.Давайте не будемо зварити Марту,а підтримуємо ії і побажаємо успіху в наступному матчі!
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+4
adidas777
Марта найкраща! 
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+4
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Vlad Holl
З перемогою ! А от з такою кількістю балачок і кривлянь потрібно щось робити. Був колись Макінрой , той рота не закривав , але він був великим тенісистом і він був артистом , ти поки ,Марта , не те і не інше. Удачі в наступній зустрічі !
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+3
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sv_2000
Жаль, не посмотрел матч, проспал. Только последние 3 гейма видел. Есть 2 неделя Шлема! Это большой прорыв! Умница, Марта!
Если судить по стате, то матч получился на много менее качественным, чем с Мертенс. По виннерам примерно одинаково по 50. Но, если с Мертенс НО - 36, то с рашисткой аж 70.... В общем, спала ошибочками.... Ну и какое-то дикое нереализрванных брекпойнтов.... Но это легко на диване рассуждать. Марта проявила опять характер. Не раскисла после неудач и в первом сете и в третьем и закрыла игру. Это главное!
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+2
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Kamon
За Цуренко обидно, она не заслуживает такого поражения , сложно будет остановить эту стероидную стерву
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+1
Kamon
С подачей надо что-то делать  , дальше в 1/8 такое не простят, это ахиллесова пята 
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+1
kollekciy
Марту з перемогою. В першому сеті в Марти пропав приціл, і відчувалася повна безнадія. Але в другому сеті, на щастя, частково повернулася хороша якість гри Марти, і діло пішло. В третьому сеті після 4:0 в Марти просто пропало везіння, хоча вона боролася в кожному геймі.
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+1
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Сергій Юрійович
Молодець Мартуся! Принципова перемога над небезпечною суперницею, перемога характеру над власними психами. Таким будуть з неї люди. І ще підкажіть, хто з ростеністсток головна зедниця? Така відкрито кондова. Часом не аванесян?
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0
Олександр Радченко
Костюк ты психованая тварь которой помогла соперница. Ты этой победы не заслуживаешь и я тебя ещё больше возненавидел!
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-16
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