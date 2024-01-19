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  4. Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
Australian Open
19 января 2024, 04:10 | Обновлено 19 января 2024, 04:29
1325
22

Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024

Леся разгромно проиграла Арине в 1/16 финала австралийского мейджора

19 января 2024, 04:10 | Обновлено 19 января 2024, 04:29
1325
22
Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 33) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/16 финала австралийского мейджора украинка разгромно проиграла 2-й ракетке мира Арине Соболенко в двух сетах за 52 минуты.

Australian Open 2024. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) [28] – Арина Соболенко [2] – 0:6, 0:6

Это была третья встреча теннисисток. Соболенко выиграла 2-й очный поединок.

Единственный брейк-поинт Цуренко заработала в 1-м гейме 1-го сета, но не сумела его реализовать. После этого Арина полностью контролировала ход поединка.

Отметим, что Соболенко является действующей чемпионкой мейджора на кортах Мельбурна.

Цуренко повторила свой наилучший результат на Australian Open. Ранее в 3-м раунде 34-летняя украинка играла в 2013 году.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 Соболенко сыграет против Аманды Анисимовой, которая в 3-м раунде выиграла у Паулы Бадосы.

15 января матч 3-го раунда АО 2024 в одиночном разряде также проведет еще одна украинка Марта Костюк. Марта встретится с Элиной Аванесян.

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Цуренко стала первой теннисисткой, которая проиграла Соболенко 0:6, 0:6
Леся Цуренко Арина Соболенко Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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introvert
Хоча якась користь від такого лесиного перформансу таки може бути. Зазвичай такі легкі перемоги розслабляють тенісисток. Будемо сподіватися, на наступний матч саба вийде, ширяючи у хмарах, і тоді Лесі можна давати медаль за підривну діяльність))
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+4
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adidas777
Була чуйка, що буде приблизно так...  Але щоб просто з нулями... Ех Леся Леся...Програла ти цей матч насамперед у голові!  Зрозуміло що суперниця і так була сильніша.Але так безвільно програвати не можна! 
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+4
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introvert
Як і очікувалось, як і передбачалось. Мабуть, варто було знятися, Лесюня. Де ж твої панічні атаки, коли вони потрібні?)
Слідами вчорашніх-позавчорашніх коментів: чесно кажучи, кількість людей, які живуть у власних фантазіях, лякає. Я напередодні матчу був би щасливий, якби Цуренко взяла хоча би гейм (хоча у це й не вірив), а на сайті всерйоз розмірковували про її перемогу. Навіть вболівальникам спорту трішки критичного мислення би не завадило. Не так боляче буде після подібних ігор.
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+4
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u6464u
Все очікувано , але якщо так програвати то краще було знятися , все рівно Леся недаремно злітала в Мельбурн , програму мінімум  якщо не більше  виконала , за турнір тверда четвірка по п’яти бальній  системі )))
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+1
India Life
Все мине... 
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0
India Life
Сабаленка будет за все платить в следующих жизнях, глупенькая..
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0
AndiM
Ганебно програла так, але подивіться на того мужика-мутанта, воно ж явно на стероїдах та інших препаратах. Просто як і комуняка джока плате кому потрібно, щоб вчасно міняли сечу.
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-1
0976260852
Що маэмо ..
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-1
Евгений Кожушко
Це якась ганьба 🤦‍♂️
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-1
Ярослав 999
найгірша тенісистка за всю історію України
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-2
Олександр Науменко
Достатньо подивитись статистику щоб все зрозуміти. І це гра 1/16 мейджора.
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-2
Ares GoW
Найбільша ганьба в історії українського тенісу. 
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-3
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