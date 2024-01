Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 33) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/16 финала австралийского мейджора украинка разгромно проиграла 2-й ракетке мира Арине Соболенко в двух сетах за 52 минуты.

Australian Open 2024. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) [28] – Арина Соболенко [2] – 0:6, 0:6

Это была третья встреча теннисисток. Соболенко выиграла 2-й очный поединок.

Единственный брейк-поинт Цуренко заработала в 1-м гейме 1-го сета, но не сумела его реализовать. После этого Арина полностью контролировала ход поединка.

Отметим, что Соболенко является действующей чемпионкой мейджора на кортах Мельбурна.

Цуренко повторила свой наилучший результат на Australian Open. Ранее в 3-м раунде 34-летняя украинка играла в 2013 году.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 Соболенко сыграет против Аманды Анисимовой, которая в 3-м раунде выиграла у Паулы Бадосы.

15 января матч 3-го раунда АО 2024 в одиночном разряде также проведет еще одна украинка Марта Костюк. Марта встретится с Элиной Аванесян.

