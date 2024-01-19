Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
Леся разгромно проиграла Арине в 1/16 финала австралийского мейджора
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 33) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В 1/16 финала австралийского мейджора украинка разгромно проиграла 2-й ракетке мира Арине Соболенко в двух сетах за 52 минуты.
Australian Open 2024. 1/16 финала
Леся Цуренко (Украина) [28] – Арина Соболенко [2] – 0:6, 0:6
Это была третья встреча теннисисток. Соболенко выиграла 2-й очный поединок.
Единственный брейк-поинт Цуренко заработала в 1-м гейме 1-го сета, но не сумела его реализовать. После этого Арина полностью контролировала ход поединка.
Отметим, что Соболенко является действующей чемпионкой мейджора на кортах Мельбурна.
Цуренко повторила свой наилучший результат на Australian Open. Ранее в 3-м раунде 34-летняя украинка играла в 2013 году.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 Соболенко сыграет против Аманды Анисимовой, которая в 3-м раунде выиграла у Паулы Бадосы.
15 января матч 3-го раунда АО 2024 в одиночном разряде также проведет еще одна украинка Марта Костюк. Марта встретится с Элиной Аванесян.
Simply unstoppable 🔥@SabalenkaA chalks up the first 6-0 6-0 W of #AO2024. pic.twitter.com/TcMkKmSrCU— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2024
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Слідами вчорашніх-позавчорашніх коментів: чесно кажучи, кількість людей, які живуть у власних фантазіях, лякає. Я напередодні матчу був би щасливий, якби Цуренко взяла хоча би гейм (хоча у це й не вірив), а на сайті всерйоз розмірковували про її перемогу. Навіть вболівальникам спорту трішки критичного мислення би не завадило. Не так боляче буде після подібних ігор.