Марта Костюк – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде основы украинка сразится 21-летней Элины Аванесян (№74 WTA), которая выбила из борьбы 8-ю ракетку мира Марию Саккари. Поединок состоится 3-м запуском на 1573 Arena после матча Альтмаер / Реес-Варела – Рем / Солсбери. Ориентировочное время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Марии Тимофеевой (№170 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№12 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ