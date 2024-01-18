Марта Костюк – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Australian Open
19 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем раунде основы украинка сразится 21-летней Элины Аванесян (№74 WTA), которая выбила из борьбы 8-ю ракетку мира Марию Саккари. Поединок состоится 3-м запуском на 1573 Arena после матча Альтмаер / Реес-Варела – Рем / Солсбери. Ориентировочное время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Марии Тимофеевой (№170 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№12 WTA).
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