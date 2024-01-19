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Australian Open
19 января 2024, 14:18 | Обновлено 19 января 2024, 14:29
445
0

Элина Свитолина – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Australian Open

19 января 2024, 14:18 | Обновлено 19 января 2024, 14:29
445
0
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде основы 19-я сеяная украинка сразится против Виктории Голубич из Швейцарии (№85 WTA). Поединок состоится 2-м запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena после встречи Оже-Альяссим – Медведев. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Свитолина и Голубич ранее провели 1 матч, в 2019-м в первом раунде Australian Open украинка победила со счетом 6:1, 6:2.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Линды Носковой (№50 WTA).

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Виктория Голубич Элина Свитолина смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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