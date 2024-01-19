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Australian Open
19 января 2024, 14:30 | Обновлено 19 января 2024, 14:42
1456
1

Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open

20 января первая ракетка Украины проведет поединок 1/16 финала мейджора

19 января 2024, 14:30 | Обновлено 19 января 2024, 14:42
1456
1
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) проведет матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде Australian Open украинка сыграет против Виктории Голубич (Швейцария, WTA 85). Поединок состоится 2-м запуском вечерней сессии на стадионе Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Элина Свитолина

Пока что у Элины не было серьезных испытаний на австралийском мейджоре в этом году. В 1-м раунде украинка размялась с обладательницей wild card Тэйлой Престон, а во 2-м легко прошлась по Виктории Томовой.

За 2 матча от Элины мы увидели всего 1 двойную ошибку, но в то же время всего 3 эйса. Что касается процента попадания первым мячом, то в обоих встречах он был у украинки одинаковым – 57%. На первой подаче Элина стабильно выигрывает 70%+ очков, а на второй – 50%+.

Соперницы у Свитолиной были явно не ее уровня, но и Голубич до Эли далековато. Вряд ли в поединке против 31-летней швейцарки будут проблемы.

У Свитолиной 6 побед и 1 поражение (в финале Окленда от Коко Гофф) в 2024 году. Украинка не защищает рейтинг на кортах Мельбурна, поэтому дополнительного давления в этом аспекте у нее нет. Уже сейчас Элина занимает 20-е место в LIVE-рейтинге WTA, а при победе над Голубич обойдет Каролин Гарсию и станет 19-й.

Лучшим достижением Элины на Australian Open является четвертьфинал (2018, 2019). Улучшить результат будет сложно, ведь в 1/8 финала возможна встреча с Игой Свентек, но сейчас самое главное – спокойно разобраться с Голубич.


Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Виктория Голубич

31-летняя швейцарка Виктория Голубич не представляет из себя какой-то угрозы. Сейчас она занимает 85-е место в рейтинге WTA, а наивысшей позицией является 35-я строчка.

Виктория – опытная теннисистка, но без особых результатов за карьеру, кроме серебряной медали на Олимпийских играх в Токио 2020 в парном разряде. На ее счету всего 1 трофей на уровне WTA, 2 титула WTA 125 и 11 побед на соревнованиях ITF.

В прошлом сезоне Голубич в основном выступала на турнирах WTA 125 и ITF, а на более высоких по уровню соревнованиях проходила не дальше 2-го раунда.

Лучшим результатом Виктории на Grand Slam является четвертьфинал Уимблдона 2021, а на Aiustralian Open ее максимумом был 1-й раунд (!).

Голубич стоит сказать спасибо за апсет на старте австралийского мейджора. В 1/64 финала она выиграла у Вероники Кудерметовой, которая считалась наиболее вероятной соперницей Свитолиной в 3-м раунде. Далее Виктория также в статусе андердога обыграла и Катерину Синякову из Чехии.

До соревнованиях на кортах Мельбурна Виктория отыграла 2 турнира: WTA 125 Канберра и WTA 250 Хобарт. И там, и там швейцарка вылетела уже на старте основной сетки.


Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Голубич

Статистика личных встреч

Элина и Виктория играли между собой 1 раз на уровне Тура. В 2019 году украинка разгромила соперницу (6:1, 6:2) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии.

Статистика выигранных / проигранных матчей Свитолиной и Голубич по годам

Прогноз на матч Элина Свитолина – Виктория Голубич

Сомневаться в победе Элины не стоит. Предлагаем сделать ставку на точный счет 2:0 в пользу Элины за коэффициент 1.50.

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Элина Свитолина Виктория Голубич прогнозы прогнозы на теннис Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
згоден з прогнозом, і грають ввечері, коли вже спеки немає
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