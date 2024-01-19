Цуренко стала первой теннисисткой, которая проиграла Соболенко 0:6, 0:6

В ночь на 19 января украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 33) разгромно уступила Арине Соболенко (WTA 2) в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

Игра завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу второй ракетки мира. Поединок шел всего 52 минуты.

Соболенко впервые в карьере выиграла у теннисистки в двух сетах, оба из которых завершились 6:0.

В последний раз такой счет фиксировался на кортах Мельбурна в 2021 года, когда Эшли Барти разгромила Данку Ковинич на старте мейджора.

В 1/8 финала Australian Open 2024 Соболенко сыграет против Аманды Анисимовой из США. Арина является действующей чемпионкой турнира.