Цуренко стала первой теннисисткой, которая проиграла Соболенко 0:6, 0:6

В ночь на 19 января украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 33) разгромно уступила Арине Соболенко (WTA 2) в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

Игра завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу второй ракетки мира. Поединок шел всего 52 минуты.

Соболенко впервые в карьере выиграла у теннисистки в двух сетах, оба из которых завершились 6:0.

В последний раз такой счет фиксировался на кортах Мельбурна в 2021 года, когда Эшли Барти разгромила Данку Ковинич на старте мейджора.

В 1/8 финала Australian Open 2024 Соболенко сыграет против Аманды Анисимовой из США. Арина является действующей чемпионкой турнира.

1 - The first to achieve the feat at the AO since Ashleigh Barty (R128 2021), Aryna Sabalenka has managed the first 6-0 6-0 win of her career at WTA level, with victory over Lesia Tsurenko. Steamroll.#AusOpen | @AustralianOpen @SabalenkaA @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/z2dgrn6KMO