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  4. Цуренко стала первой теннисисткой, которая проиграла Соболенко 0:6, 0:6
Australian Open
19 января 2024, 04:37 |
261
0

Цуренко стала первой теннисисткой, которая проиграла Соболенко 0:6, 0:6

Леся так и не сумела выиграть у второй ракетки мира хотя бы 1 гейм на АО 2024

19 января 2024, 04:37 |
261
0
Цуренко стала первой теннисисткой, которая проиграла Соболенко 0:6, 0:6
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко и Арина Соболенко

В ночь на 19 января украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 33) разгромно уступила Арине Соболенко (WTA 2) в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

Игра завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу второй ракетки мира. Поединок шел всего 52 минуты.

Соболенко впервые в карьере выиграла у теннисистки в двух сетах, оба из которых завершились 6:0.

В последний раз такой счет фиксировался на кортах Мельбурна в 2021 года, когда Эшли Барти разгромила Данку Ковинич на старте мейджора.

В 1/8 финала Australian Open 2024 Соболенко сыграет против Аманды Анисимовой из США. Арина является действующей чемпионкой турнира.

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Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
Леся Цуренко Арина Соболенко Australian Open 2024
Источник Opta
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