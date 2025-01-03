Калинина против всех. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Брисбене
Ангелина сыграет с Кудерметовой, в еще одном полуфинале сойдутся Соболенко и Андреева
3 января состоялись все матчи 1/4 финала хардовового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в напряженных трех сетах переиграла Кимберли Биррелл.
Далее украинка сыграет против Полины Кудерметовой. «Нейтралка» прошла Эшлин Крюгер из США.
В полуфинале в верхней части сетки сойдутся представительницы болот Арина Соболенко и Мирра Андреева. Первая ракетка выиграла у Марии Боузковой, а Андреева одолела Онс Жабер.
Полуфинальные противостояния пройдут 4 января.
WTA 500 Брисбен. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Мария Боузкова – 6:3, 6:4
Онс Жабер – Мирра Андреева [8] – 4:6, 6:7 (2:7)
Нижняя часть сетки
Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова – 6:7 (5:7), 3:6
Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл – 4:6, 6:1, 7:5
WTA 500 Брисбен. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [8]
Полина Кудерметова [Q] – Ангелина Калинина
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