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  4. Калинина против всех. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Брисбене
WTA
03 января 2025, 16:25 |
445
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Калинина против всех. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Брисбене

Ангелина сыграет с Кудерметовой, в еще одном полуфинале сойдутся Соболенко и Андреева

03 января 2025, 16:25 |
445
0
Калинина против всех. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

3 января состоялись все матчи 1/4 финала хардовового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в напряженных трех сетах переиграла Кимберли Биррелл.

Далее украинка сыграет против Полины Кудерметовой. «Нейтралка» прошла Эшлин Крюгер из США.

В полуфинале в верхней части сетки сойдутся представительницы болот Арина Соболенко и Мирра Андреева. Первая ракетка выиграла у Марии Боузковой, а Андреева одолела Онс Жабер.

Полуфинальные противостояния пройдут 4 января.

WTA 500 Брисбен. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мария Боузкова – 6:3, 6:4
Онс Жабер – Мирра Андреева [8] – 4:6, 6:7 (2:7)

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова – 6:7 (5:7), 3:6
Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл – 4:6, 6:1, 7:5

WTA 500 Брисбен. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [8]

Полина Кудерметова [Q] – Ангелина Калинина

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WTA Брисбен Ангелина Калинина Арина Соболенко Мария Боузкова Онс Жабер Мирра Андреева Эшлин Крюгер Полина Кудерметова Кимберли Биррелл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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