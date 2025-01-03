Калинина против всех. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Брисбене

3 января состоялись все матчи 1/4 финала хардовового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в напряженных трех сетах переиграла Кимберли Биррелл.

Далее украинка сыграет против Полины Кудерметовой. «Нейтралка» прошла Эшлин Крюгер из США.

В полуфинале в верхней части сетки сойдутся представительницы болот Арина Соболенко и Мирра Андреева. Первая ракетка выиграла у Марии Боузковой, а Андреева одолела Онс Жабер.

Полуфинальные противостояния пройдут 4 января.

WTA 500 Брисбен. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мария Боузкова – 6:3, 6:4

Онс Жабер – Мирра Андреева [8] – 4:6, 6:7 (2:7)

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова – 6:7 (5:7), 3:6

Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл – 4:6, 6:1, 7:5

WTA 500 Брисбен. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [8]

Полина Кудерметова [Q] – Ангелина Калинина