Букмекеры выставили коэффициенты на полуфинальный матч Калининой в Брисбене

4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/2 финала украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 107), Время старта встречи – 04:00 по Киеву.

Букмекерские конторы уже выставили коэффициенты на это противостояние. Котировки примерно равны: Кудерметова – 1.86, Калинина – 1.96.

На то, что Ангелина победит в двух сетах, коэффициент составляет 2.94. На идентичный результат со стороны Полины – 2.81.

Минимальный тотал больше, на который можно поставить с коэффициентом 1.50+ – 20.5 (1.61). В обратную сторону – 2.30.

Основные котировки на матч Ангелина Калинина – Полина Кудерметова