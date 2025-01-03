Букмекеры выставили коэффициенты на полуфинальный матч Калининой в Брисбене
4 января Ангелина встретится с Полиной Кудерметовой на турнире WTA 500 в Австралии
4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/2 финала украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 107), Время старта встречи – 04:00 по Киеву.
Букмекерские конторы уже выставили коэффициенты на это противостояние. Котировки примерно равны: Кудерметова – 1.86, Калинина – 1.96.
На то, что Ангелина победит в двух сетах, коэффициент составляет 2.94. На идентичный результат со стороны Полины – 2.81.
Минимальный тотал больше, на который можно поставить с коэффициентом 1.50+ – 20.5 (1.61). В обратную сторону – 2.30.
Основные котировки на матч Ангелина Калинина – Полина Кудерметова
- Победа Калининой – 1.96
- Победа Кудерметовой – 1.86
- Победа Калининой 2:0 – 2.94
- Победа Кудерметовой 2:0 – 2.81
- Тотал больше 20.5 – 1.61
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