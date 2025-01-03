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WTA
03 января 2025, 16:04 |
395
2

Букмекеры выставили коэффициенты на полуфинальный матч Калининой в Брисбене

4 января Ангелина встретится с Полиной Кудерметовой на турнире WTA 500 в Австралии

03 января 2025, 16:04 |
395
2
Букмекеры выставили коэффициенты на полуфинальный матч Калининой в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/2 финала украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 107), Время старта встречи – 04:00 по Киеву.

Букмекерские конторы уже выставили коэффициенты на это противостояние. Котировки примерно равны: Кудерметова – 1.86, Калинина – 1.96.

На то, что Ангелина победит в двух сетах, коэффициент составляет 2.94. На идентичный результат со стороны Полины – 2.81.

Минимальный тотал больше, на который можно поставить с коэффициентом 1.50+ – 20.5 (1.61). В обратную сторону – 2.30.

Основные котировки на матч Ангелина Калинина – Полина Кудерметова

  • Победа Калининой – 1.96
  • Победа Кудерметовой – 1.86
  • Победа Калининой 2:0 – 2.94
  • Победа Кудерметовой 2:0 – 2.81
  • Тотал больше 20.5 – 1.61
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Ангелина Калинина Полина Кудерметова WTA Брисбен котировки букмекеров азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Кудерметову не варто недооцінювати, показує більш ніж достойну гру на задній лінії і до того ж проявила себе в Брісбені як майстриня камбеків. Але якщо Ангеліна налаштується правильним чином, все буде гаразд.
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+2
Андрій Заліщук
Нейтральна кваліфаєрка фаворит??? Гелю, це тобі додатковий стимул угробити цю татарку
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-1
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