Трибуны покрылись льдом. Матч Бундеслиги перенесли из-за погоды

Матч 18-го тура Бундеслиги «Майнц« — «Унион» решили перенести из-за неблагоприятных погодных условий, которые создают угрозу безопасности зрителей.

Домашняя арена« Майнца» сейчас пребывает в плохом состоянии. На «MEWA Arena» обледенели трибуны, в частности — сектор стоячих мест. Также гололед возник на окружающих дорогах. Оба клуба вместе с Немецким футбольным союзом договорились о решении перенести матч.

О новой дате встречи станет известно позже. Стоит отметить, что для «Униона» это не первый перенос в сезоне из-за погоды. Матч 13-го тура проти «Баварии» также перенесли из-за сильного снегопада.

Клубы являются конкурентами в борьбе за выживание. «Майнц» имеет 11 очков и занимает 16-е место в Бундеслиге. Команда из столицы страны идет чуть лучше – 14 очков и 15-е место в турнирной таблице.

