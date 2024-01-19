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Германия
19 января 2024, 04:02 | Обновлено 19 января 2024, 04:04
41
1

Трибуны покрылись льдом. Матч Бундеслиги перенесли из-за погоды

Матч «Майнц» – «Унион» решили перенести

19 января 2024, 04:02 | Обновлено 19 января 2024, 04:04
41
1
Трибуны покрылись льдом. Матч Бундеслиги перенесли из-за погоды
twitter.com/Mainz05en

Матч 18-го тура Бундеслиги «Майнц« — «Унион» решили перенести из-за неблагоприятных погодных условий, которые создают угрозу безопасности зрителей.

Домашняя арена« Майнца» сейчас пребывает в плохом состоянии. На «MEWA Arena» обледенели трибуны, в частности — сектор стоячих мест. Также гололед возник на окружающих дорогах. Оба клуба вместе с Немецким футбольным союзом договорились о решении перенести матч.

О новой дате встречи станет известно позже. Стоит отметить, что для «Униона» это не первый перенос в сезоне из-за погоды. Матч 13-го тура проти «Баварии» также перенесли из-за сильного снегопада.

Клубы являются конкурентами в борьбе за выживание. «Майнц» имеет 11 очков и занимает 16-е место в Бундеслиге. Команда из столицы страны идет чуть лучше – 14 очков и 15-е место в турнирной таблице.

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Майнц Унион Берлин чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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adidas777
Коли цікаво Уніон усі ці матчі гратиме?Не забуваємо про матч із Баврією, який теж перенесли.І всі ці матчі гостьові для берлінців.
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