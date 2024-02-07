Почему зрители бросали теннисные мячи? Майнц и Унион разошлись миром
Счет для хозяев открыл Йонатан Буркардт, а у гостей отметился Робин Госенс
В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Германии «Майнц» и «Унион Берлин» сыграли вничью (1:1).
Игра должна была состояться 19 января, но была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.
К первой половине игры было компенсировано много времени. Дело в том, что возникла пауза на 15 минут из-за того, что зрители бросали теннисные мячи на траву – в знак протеста против прихода больших инвесторов в немецкий футбол.
У хозяев счет открыл на 45+8-й минуте Йонатан Буркардт, а у гостей на 45+13 мин отметился Робин Госенс.
«Майнц» набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 17-е место. «Унион» имеет 18 баллов (15-я позиция).
Бундеслига. 18-й тур, 7 февраля
Майнц – Унион Берлин – 1:1
Голы: Буркардт, 45+8 – Госенс, 45+13.
Турнирная таблица
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нигерия в финале сыграет с победителем матча Кот-д'Ивуар – ДР Конго
Победу одержала сборная Франции