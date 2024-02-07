Почему зрители бросали теннисные мячи? Майнц и Унион разошлись миром

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Германии «Майнц» и «Унион Берлин» сыграли вничью (1:1).

Игра должна была состояться 19 января, но была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

К первой половине игры было компенсировано много времени. Дело в том, что возникла пауза на 15 минут из-за того, что зрители бросали теннисные мячи на траву – в знак протеста против прихода больших инвесторов в немецкий футбол.

У хозяев счет открыл на 45+8-й минуте Йонатан Буркардт, а у гостей на 45+13 мин отметился Робин Госенс.

«Майнц» набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 17-е место. «Унион» имеет 18 баллов (15-я позиция).

Бундеслига. 18-й тур, 7 февраля

Майнц – Унион Берлин – 1:1

Голы: Буркардт, 45+8 – Госенс, 45+13.

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