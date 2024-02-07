Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему зрители бросали теннисные мячи? Майнц и Унион разошлись миром
Чемпионат Германии
Майнц
07.02.2024 19:30 – FT 1 : 1
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
07 февраля 2024, 22:47 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:00
240
0

Почему зрители бросали теннисные мячи? Майнц и Унион разошлись миром

Счет для хозяев открыл Йонатан Буркардт, а у гостей отметился Робин Госенс

07 февраля 2024, 22:47 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:00
240
0
Почему зрители бросали теннисные мячи? Майнц и Унион разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Германии «Майнц» и «Унион Берлин» сыграли вничью (1:1).

Игра должна была состояться 19 января, но была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

К первой половине игры было компенсировано много времени. Дело в том, что возникла пауза на 15 минут из-за того, что зрители бросали теннисные мячи на траву – в знак протеста против прихода больших инвесторов в немецкий футбол.

У хозяев счет открыл на 45+8-й минуте Йонатан Буркардт, а у гостей на 45+13 мин отметился Робин Госенс.

«Майнц» набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 17-е место. «Унион» имеет 18 баллов (15-я позиция).

Бундеслига. 18-й тур, 7 февраля

Майнц – Унион Берлин – 1:1

Голы: Буркардт, 45+8 – Госенс, 45+13.

Турнирная таблица

Фотогалерея

По теме:
Юношеская лига УЕФА. Барселона в серии пенальти вылетела из турнира
КЕЙН – об адаптации в Мюнхене: «Первые 4-5 месяцев было тяжело»
Бундеслига. Лейпциг победил Унион, домашняя ничья Вольфсбурга
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Майнц Унион Берлин Робин Госенс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Курьезный VAR. Нигерия по пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка Африки
Футбол | 07 февраля 2024, 21:55 0
Курьезный VAR. Нигерия по пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка Африки
Курьезный VAR. Нигерия по пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка Африки

Нигерия в финале сыграет с победителем матча Кот-д'Ивуар – ДР Конго

ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
Биатлон | 07 февраля 2024, 19:35 13
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете

Победу одержала сборная Франции

Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Футбол | 07.02.2024, 11:10
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
Футбол | 07.02.2024, 07:36
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 07.02.2024, 23:30
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
06.02.2024, 17:26 7
Футбол
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
07.02.2024, 14:28 15
Футбол
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 12
Футбол
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
06.02.2024, 14:19 1
Биатлон
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
07.02.2024, 00:05 7
Футбол
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
06.02.2024, 17:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем