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  4. ФОТО. Манчестер Сити презентовал специальный комплект формы
Англия
18 января 2024, 18:38 |
466
1

ФОТО. Манчестер Сити презентовал специальный комплект формы

Новая форма посвящена китайскому Новому году

18 января 2024, 18:38 |
466
1
ФОТО. Манчестер Сити презентовал специальный комплект формы
Puma

«Манчестер Сити» совместно со своим техническим спонсором Puma презентовал четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он посвящен китайскому Нового года, празднование которого начнется 10 февраля.

Форма выполнена в светло-сером цвете. Дизайнеры вдохновлялись китайской культурой и стадионом «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» подозревают в финансовых нарушениях.

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Источник ФК Манчестер Сити
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naverland
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