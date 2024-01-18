ФОТО. Манчестер Сити презентовал специальный комплект формы

«Манчестер Сити» совместно со своим техническим спонсором Puma презентовал четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он посвящен китайскому Нового года, празднование которого начнется 10 февраля.

Форма выполнена в светло-сером цвете. Дизайнеры вдохновлялись китайской культурой и стадионом «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» подозревают в финансовых нарушениях.

🐲 YEAR OF THE DRAGON 🐲 @ManCity



Man City Year of the Dragon Collection. Out now on https://t.co/6Q5vmemNDD. pic.twitter.com/HAwgTtZMsS — PUMA Football (@pumafootball) January 18, 2024