ФОТО. Манчестер Сити презентовал специальный комплект формы
Новая форма посвящена китайскому Новому году
«Манчестер Сити» совместно со своим техническим спонсором Puma презентовал четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он посвящен китайскому Нового года, празднование которого начнется 10 февраля.
Форма выполнена в светло-сером цвете. Дизайнеры вдохновлялись китайской культурой и стадионом «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» подозревают в финансовых нарушениях.
🐲 YEAR OF THE DRAGON 🐲 @ManCity— PUMA Football (@pumafootball) January 18, 2024
Man City Year of the Dragon Collection. Out now on https://t.co/6Q5vmemNDD. pic.twitter.com/HAwgTtZMsS
JUST LANDED 🐲— Manchester City (@ManCity) January 18, 2024
Our new Year of the Dragon shirt and capsule collection is available now 🙌
🤝 @pumafootball
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