АПЛ подтвердила: Челси и МанСити под расследованием. Будет ли очковый штраф

Руководитель АПЛ Ричард Мастерс официально подтвердил, что лига ведет расследования возможных финансовых нарушений со стороны «Челси» и «Манчестер Сити».

«Мы ведем расследование возможных финансовых нарушений «Челси». Вердикт будет объявлен после завершения расследования. Что касается ситуации «Манчестер Сити», то установлена дата, когда начнется финальное слушание по делу».

«Но эту дату я назвать не могу», – сказал Мастерс.

Командам грозит очковый штраф. Ранее подобным образом уже был наказан «Эвертон».