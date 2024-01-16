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  4. АПЛ подтвердила: Челси и МанСити под расследованием. Будет ли очковый штраф
Англия
16 января 2024, 20:11 | Обновлено 16 января 2024, 20:53
1195
6

АПЛ подтвердила: Челси и МанСити под расследованием. Будет ли очковый штраф

Дату вердикта назвать отказываются

16 января 2024, 20:11 | Обновлено 16 января 2024, 20:53
1195
6
АПЛ подтвердила: Челси и МанСити под расследованием. Будет ли очковый штраф
Sky Sports

Руководитель АПЛ Ричард Мастерс официально подтвердил, что лига ведет расследования возможных финансовых нарушений со стороны «Челси» и «Манчестер Сити».

«Мы ведем расследование возможных финансовых нарушений «Челси». Вердикт будет объявлен после завершения расследования. Что касается ситуации «Манчестер Сити», то установлена дата, когда начнется финальное слушание по делу».

«Но эту дату я назвать не могу», – сказал Мастерс.

Командам грозит очковый штраф. Ранее подобным образом уже был наказан «Эвертон».

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити Челси штрафы чемпионат Англии по футболу Ричард Мастерс финансовый фейр-плей финансы
Источник Sky Sports
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Комментарии 6
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Gargantua
это может сыграть за Суперлигу
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avk2307
Може я чогось не розумію, але хто дозволяє клубам купувати та реєструвати гравців для участі ? АПЛ чи ні? Так вони ж на початку можуть не реєструвати трансфери,як це робить та ж Ла Ліга. Це ж можливо перевірити на вході , ане через декілька років до самих слабших чіплятися, а лідерів відмазувати
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0
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vruthiy-112
Пора вже і себе штрафонути.!!! 
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0
Андрій Шевченко
В шип обох
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0
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Теннис
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