Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Элина в третий раз одолела болгарскую теннисистку в личных встречах
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.
Во втором раунде основы 19-я сеяная украинка переиграла Викторию Томову из Болгарии (№70 WTA).
Australian Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 6:3
Это была третья встреча теннисисток, украинка не проигрывала. Для Свитолиной это шестая победа в 7 матчах нового сезона.
Элина в девятый раз вышла в третий круг австралийского мейджора. Ее лучший результат на кортах Мельбурна – четвертьфинал (2018, 2019).
В следующем раунде Свитолина сыграет против Катерины Синяковой (№49 WTA) или Виктории Голубич (№85 WTA).
После возвращения из декрета Элина дошла как минимум до третьего круга на всех мейджорах.
Ранее в третий круг вышли Леся Цуренко и Марта Костюк.
Svitolina sails through ⛵️— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024
The world No.23 secures a spot in the third round with a 6-1 6-3 win over Tomova!@ElinaSvitolina • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/y4hxuXWC85
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Сьогодні була не найкраща гра Еліни з невластивою для неї кількістю невимушених помилок, але рівень суперниці дозволяв грати в півсили. Що ж до Томової, то вона здивувала лише одним - самим фактом свого потрапляння у друге коло.
А дехто поки розминається на слабких ноунеймах.