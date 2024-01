Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

Во втором раунде основы 19-я сеяная украинка переиграла Викторию Томову из Болгарии (№70 WTA).

Australian Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка не проигрывала. Для Свитолиной это шестая победа в 7 матчах нового сезона.

Элина в девятый раз вышла в третий круг австралийского мейджора. Ее лучший результат на кортах Мельбурна – четвертьфинал (2018, 2019).

В следующем раунде Свитолина сыграет против Катерины Синяковой (№49 WTA) или Виктории Голубич (№85 WTA).

После возвращения из декрета Элина дошла как минимум до третьего круга на всех мейджорах.

Ранее в третий круг вышли Леся Цуренко и Марта Костюк.

Svitolina sails through ⛵️



The world No.23 secures a spot in the third round with a 6-1 6-3 win over Tomova!@ElinaSvitolina • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/y4hxuXWC85