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  4. Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Australian Open
18 января 2024, 10:50 | Обновлено 18 января 2024, 11:33
7265
41

Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open

Элина в третий раз одолела болгарскую теннисистку в личных встречах

18 января 2024, 10:50 | Обновлено 18 января 2024, 11:33
7265
41
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

Во втором раунде основы 19-я сеяная украинка переиграла Викторию Томову из Болгарии (№70 WTA).

Australian Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка не проигрывала. Для Свитолиной это шестая победа в 7 матчах нового сезона.

Элина в девятый раз вышла в третий круг австралийского мейджора. Ее лучший результат на кортах Мельбурна – четвертьфинал (2018, 2019).

В следующем раунде Свитолина сыграет против Катерины Синяковой (№49 WTA) или Виктории Голубич (№85 WTA).

После возвращения из декрета Элина дошла как минимум до третьего круга на всех мейджорах.

Ранее в третий круг вышли Леся Цуренко и Марта Костюк.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Томова

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Элина Свитолина Виктория Томова Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 41
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introvert
Кожного разу, спостерігаючи за Еліною після її повернення з декрету, отримуєш задоволення від того, наскільки збалансованим став її теніс. Зник перекіс в сторону захисту, значно зросла потужність і точність ударів, особливо з форхенду. Нагадує зміни в грі пізнього Надаля, коли замість того, щоб зривати оплески витягуванням мертвих м`ячів, іспанець сам став пресувати і ганяти суперників. Ідеальний підхід до гри з точки зору економії зусиль.
Сьогодні була не найкраща гра Еліни з невластивою для неї кількістю невимушених помилок, але рівень суперниці дозволяв грати в півсили. Що ж до Томової, то вона здивувала лише одним - самим фактом свого потрапляння у друге коло.
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+15
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Vlad Holl
В чому клас ? В тому що класний гравець вчасно збирається , як сьогодні Іга в третьому сеті при рахунку 1-4  , і як Еліна не стала затягувати , а зібралася і добила в 2 сеті а другому сеті.. 
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+8
Vlad Holl
Зауважу . Два матчі ...у Еліни 1 подвійна , у Марти 18 !!! Питання - кому легше грати ?
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+8
micha(ZAKARPATTJA)
Тренування з посиленою відповідальністю. Легко, гарно. Молодець 
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+7
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Олександр Науменко
Після другого кола Еля зайшла в онлайн ТОП-20.
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+6
Андрій Шевченко
Респект !
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+5
Олександр Науменко
Шість з семи, 86% виграних брейк-пойнтів. Еля продовжує вражати.
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+5
Нехай щастить
Вітання Еліні.Мене зачаровує така впевненість.Просто на відмінно спрацьовано . Молодець 
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+4
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ptolemeus
Тренування на годинку) Браво Еліна! 
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+4
Александр Ад
Спокійно.класно,переконливо,без валидолу,молодець!
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+4
Serhii P.
3-тє коло пройде, а в 4-му буде Швьонтек. Хоча, Світоліна її минулого року обіграла,  тому все можливо.
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Андрей Залищук
знову у суперниці 4 гейми, Еля вирішила не затягувати гру і швиденько розімнятись на Томовій, далі буде важче
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+3
aka_MIK
Прикольно что стали пройденную дистанцию подсчитывать, 1.5 км
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Yaroslav
Цікавий факт: у Томової відсоток виграних розіграшів на другій подачі вищий, ніж на першій, не часто таке побачиш, але пояснення просте - Еліна більше ризикувала і більше було невимушених на прийомі другої подачі
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+2
Клава Eliseeva
А що воно то було в кінці, чи мені здалося?..
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+1
suforza1921
Еля спокійно, на класі, розібралася з болгаркою. Тим не менше, це не применшує заслуг самої Еліни. Могла бути недооцінка, нерви, або навпаки, надмірна самовпевненість і т. д. А так, впевнено і майже без помилок. І головне, не пригадую, щоб у третьому колі будь-якого з мейджорів було одразу троє наших дівчат. Тим більше, є шанс і Даяні пробитися туди і стати четвертою! Принаймні, шанси проти франко-кацапки як мінімум 50 на 50.
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0
Макс Максов
Браво Еля!
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0
sv_2000
Вот, блин. Собирался посмотреть Элину, во флешскоре вроде стояло начало матча 11-05. Ну, не повезло, пропустил. Хотя, многого не потерял, я так понимаю... Посмотрю на Элину в следующем круге с более серьезной соперницей
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0
Nick.Grabowski
За 1-е та 2-е коло з 32 сіяних тенісисток станом на зараз вилетіло вже 19. 
А дехто поки розминається на слабких ноунеймах.
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0
u6464u
гра була схожа на гру вчительки з ученицею, Еля вдоволі не поганій формі підійшла до цього турніру , жду матчу Швьонтек-Світоліна , сильніша буде грати в полуфіналі з Ястремською, така вона турнірна сітка )))
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-1
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