Защитник Тоттенхэма вторую часть сезона проведет в Брентфорде

Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон, который в январе вернулся в команду после аренды в «Манчестер Юнайтед», снова не будет играть за «шпор».

Вторую часть сезона Регилон проведет в «Брентфорде», за который выступает украинец Егор Ярмолюк. Аренда не подразумевает права выкупа. Игрок пройдет медосмотр в новом клубе в среду, 17 января.

Регилон перешел в «Тоттенхэм» в 2020 году из мадридского «Реала», но уже успел поиграть в арендах за «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

🚨🐝 Sergio Reguilón to Brentford, here we go! Final green light just arrived after verbal agreement between clubs.



Loan move with NO option to buy clause as Sergio will be back to Tottenham at the end of the season.



Medical tests on Wednesday.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/8JTZFuiBJh