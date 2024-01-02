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Англия
02 января 2024, 20:46 | Обновлено 02 января 2024, 20:52
810
0

Источник: защитник покинул Ман Юнайтед и вернулся из аренды в Тоттенхэм

Серхио Регилон больше не будет играть за манкунианцев

02 января 2024, 20:46 | Обновлено 02 января 2024, 20:52
810
0
Источник: защитник покинул Ман Юнайтед и вернулся из аренды в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

Испанский защитник Серхио Регилон возвращается в «Тоттенхэм» после аренды в «Манчестер Юнайтед», информирует инсайдер Давид Орнштейн.

Годичная аренда игрока включала опцию о досрочном прекращении аренды, и «Ман Юнайтед» активировал эту опцию.

Левый защитник в январе 2024 года возвращается в расположение «шпор».

27-летний Регилон сыграл за «Ман Юнайтед» 12 матчей в сезоне, без забитых голов.

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Серхио Регилон Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Тоттенхэм аренда игрока Дэвид Орнштейн
Источник Twitter
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