Источник: защитник покинул Ман Юнайтед и вернулся из аренды в Тоттенхэм
Серхио Регилон больше не будет играть за манкунианцев
Испанский защитник Серхио Регилон возвращается в «Тоттенхэм» после аренды в «Манчестер Юнайтед», информирует инсайдер Давид Орнштейн.
Годичная аренда игрока включала опцию о досрочном прекращении аренды, и «Ман Юнайтед» активировал эту опцию.
Левый защитник в январе 2024 года возвращается в расположение «шпор».
27-летний Регилон сыграл за «Ман Юнайтед» 12 матчей в сезоне, без забитых голов.
🚨 EXCL: Sergio Reguilon is rejoining Tottenham Hotspur from Manchester United. Season-long loan included break clause for left-back to return in January & #MUFC have activated that option (always minded to do so). 27yo played 12 games @TheAthleticFC #THFC https://t.co/vOsC8tmGlO— David Ornstein (@David_Ornstein) January 2, 2024
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