Источник: защитник покинул Ман Юнайтед и вернулся из аренды в Тоттенхэм

Испанский защитник Серхио Регилон возвращается в «Тоттенхэм» после аренды в «Манчестер Юнайтед», информирует инсайдер Давид Орнштейн.

Годичная аренда игрока включала опцию о досрочном прекращении аренды, и «Ман Юнайтед» активировал эту опцию.

Левый защитник в январе 2024 года возвращается в расположение «шпор».

27-летний Регилон сыграл за «Ман Юнайтед» 12 матчей в сезоне, без забитых голов.

