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  4. Папа года. Аргентинский болельщик получил награду для фанатов от ФИФА
Аргентина
16 января 2024, 01:23 | Обновлено 16 января 2024, 06:17
528
1

Папа года. Аргентинский болельщик получил награду для фанатов от ФИФА

Фанат клуба Колон Санта-Фе привел на матч своего малолетнего сына

16 января 2024, 01:23 | Обновлено 16 января 2024, 06:17
528
1
Папа года. Аргентинский болельщик получил награду для фанатов от ФИФА
FIFA

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира.

Подведены итоги сезона по версии ФИФА на церемонии под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Аргентинский болельщик клуба Колон Санта-Фе получил награду для фанатов от ФИФА за 2023 год. Он запомнился трогательным моментом, когда привел на матч своего малолетнего сына и кормил его на руках, что попало в видеотрансляцию матча.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины.

ВИДЕО. Аргентинский болельщик Колон Санта-Фе кормит сына на матче

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награды ФИФА болельщики Колон Сента-Фе чемпионат Аргентины по футболу
Источник Sport.ua
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Тест Хилдитонн
у мамы видимо был маникюр)
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