Папа года. Аргентинский болельщик получил награду для фанатов от ФИФА

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира.

Подведены итоги сезона по версии ФИФА на церемонии под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Аргентинский болельщик клуба Колон Санта-Фе получил награду для фанатов от ФИФА за 2023 год. Он запомнился трогательным моментом, когда привел на матч своего малолетнего сына и кормил его на руках, что попало в видеотрансляцию матча.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины.

The FIFA Fan Award goes to the Club Atletico Colon fan! 🙌 pic.twitter.com/IxLICPb2X6