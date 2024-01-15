ВИДЕО. Циципас ударил с половины корта соперника и выиграл очко
Стефанос использовал исключение в теннисных правилах
Греческий теннисист Стефанос Циципас стартовал с волевой победы на Открытом чемпионате Австралии.
В первом раунде прошлогодний полуфиналист обыграл бельгийца Зизу Бергса (5:7, 6:1, 6:1, 6:3).
Самый интересный момент встречи состоялся во втором сете на брейкпоинте грека. Бергсу удалось так закрутить мяч, что он ударился на половине корта соперника и возвращался через сетку на сторону бельгийца. По правилам это чистое очко Бергса, если никто не коснется мяча. Но Циципасу удалось изловчиться и пробить по мячу, который уже находился на стороне соперника. По правилам, игрокам такое можно делать только в том случае, если перед этим мяч отскочил на их стороне. Стефанос при этом не задел сетку и заслуженно выиграл очко.
«Этот удар был необыкновенным. Не знаю, как я вообще попал... Наверное, то, что я не хотел сдаваться и просто попробовал, дало мне это очко. Думаю, это перевернуло ход матча», – сказал после матча грек.
Следующий соперник Циципаса определится в поединке Александар Вукич – Джордан Томпсон.
Tsitsipas' outrageous point of the year contender from the OTHER SIDE of the net! 🤯🤯#9WWOS #AO2024 #AusOpen #Tennis pic.twitter.com/kYDzIVac7s— Wide World of Sports (@wwos) January 15, 2024
brb watching this Tsitsipas replay on loop 🔥— Bastien Fachan (@BastienFachan) January 15, 2024
🎥 @wwos pic.twitter.com/h1XWSYnCcl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец помог «сливочным» победить в финале Суперкубка Испании
Лунин и фаны «Реала» все никак не убедят коуча команды....