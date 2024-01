ВИДЕО. Циципас ударил с половины корта соперника и выиграл очко

Греческий теннисист Стефанос Циципас стартовал с волевой победы на Открытом чемпионате Австралии.

В первом раунде прошлогодний полуфиналист обыграл бельгийца Зизу Бергса (5:7, 6:1, 6:1, 6:3).

Самый интересный момент встречи состоялся во втором сете на брейкпоинте грека. Бергсу удалось так закрутить мяч, что он ударился на половине корта соперника и возвращался через сетку на сторону бельгийца. По правилам это чистое очко Бергса, если никто не коснется мяча. Но Циципасу удалось изловчиться и пробить по мячу, который уже находился на стороне соперника. По правилам, игрокам такое можно делать только в том случае, если перед этим мяч отскочил на их стороне. Стефанос при этом не задел сетку и заслуженно выиграл очко.

«Этот удар был необыкновенным. Не знаю, как я вообще попал... Наверное, то, что я не хотел сдаваться и просто попробовал, дало мне это очко. Думаю, это перевернуло ход матча», – сказал после матча грек.

​​​​Следующий соперник Циципаса определится в поединке Александар Вукич – Джордан Томпсон.

