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  4. ВИДЕО. Циципас ударил с половины корта соперника и выиграл очко
Australian Open
15 января 2024, 08:59 | Обновлено 15 января 2024, 09:03
751
0

ВИДЕО. Циципас ударил с половины корта соперника и выиграл очко

Стефанос использовал исключение в теннисных правилах

15 января 2024, 08:59 | Обновлено 15 января 2024, 09:03
751
0
ВИДЕО. Циципас ударил с половины корта соперника и выиграл очко
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас стартовал с волевой победы на Открытом чемпионате Австралии.

В первом раунде прошлогодний полуфиналист обыграл бельгийца Зизу Бергса (5:7, 6:1, 6:1, 6:3).

Самый интересный момент встречи состоялся во втором сете на брейкпоинте грека. Бергсу удалось так закрутить мяч, что он ударился на половине корта соперника и возвращался через сетку на сторону бельгийца. По правилам это чистое очко Бергса, если никто не коснется мяча. Но Циципасу удалось изловчиться и пробить по мячу, который уже находился на стороне соперника. По правилам, игрокам такое можно делать только в том случае, если перед этим мяч отскочил на их стороне. Стефанос при этом не задел сетку и заслуженно выиграл очко.

«Этот удар был необыкновенным. Не знаю, как я вообще попал... Наверное, то, что я не хотел сдаваться и просто попробовал, дало мне это очко. Думаю, это перевернуло ход матча», – сказал после матча грек.

​​​​Следующий соперник Циципаса определится в поединке Александар Вукич – Джордан Томпсон.

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Источник Sport.ua
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